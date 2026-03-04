ERC enmienda a la totalidad los presupuestos de Illa

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

ERC registró ayer una enmienda a la totalidad de los presupuestos del Govern para 2026, aunque la formación afirmó que este paso no es un ultimátum y que seguirán negociando sobre la recaudación del IRPF, una de las condiciones de los republicanos para sentarse a hablar sobre las cuentas. Así lo afirmó la secretaria general de los republicanos, Elisenda Alamany, en una entrevista en Catalunya Ràdio en la que también abrió la puerta a retirarla si tienen “garantías” sobre la recaudación de impuestos antes de que el pleno del Parlament donde se deben votar las enmiendas, previsto para el 20 de marzo. Alamany remarcó que la “presión” no está sobre los republicanos. “No nos corresponde llegar allá donde el PSC no quiere llegar con sus colegas del Estado”, indicó. La portavoz de ERC en el Parlament, Ester Capella, añadió que “hay tiempo suficiente” para llegar a un acuerdo sobre el IRPF y remarcó que el movimiento de su formación “no es un giro de guion” ni “un ultimátum”. “Estamos donde estábamos. Si alguien quiere que pasen cosas diferentes, ya saben lo que deben hacer”, insistió.

En una línea similar se pronunció la portavoz de la Generalitat y consellera de Territorio, Sílvia Paneque, que aseguró que la enmienda presentada por los republicanos “no cambia nada” la posición del Executiu, que insistió en que no contempla otra alternativa que no sea la de contar con unas nuevas cuentas. Por su parte, la portavoz del PSC en la Cámara catalana, Elena Díaz, situó la jugada de ERC en la “normalidad parlamentaria” y se mostró optimista en que finalmente habrá un acuerdo. “El escenario más positivo para Catalunya es que haya presupuestos para 2026”, concluyó.

Los Comuns también ven “margen” para que las cuentas puedan salir adelante pese a la enmienda a la totalidad registrada por Esquerra. Así lo afirmó el portavoz del grupo parlamentario de la formación, David Cid, que animó a Govern y republicanos a seguir negociando y llegar a un acuerdo que permita sumar los suficientes apoyos para aprobar las cuentas. “Hay margen hasta el 20 de marzo”, aseveró.

Junts ve el movimiento de Esquerra como un “fracaso de Illa”

El secretario general de Junts, Jordi Turull, tildó ayer de “un fracaso más” del president de la Generalitat, Salvador Illa, la decisión de ERC de presentar una enmienda a la totalidad a los presupuestos presentados por el Govern. Turull, que criticó la irresponsabilidad del president de presentar unas cuentas sin tener los acuerdos ligados, descartó que su formación pueda darles apoyo. “Estos son los presupuestos del Govern y los Comuns y no responden al modelo de Catalunya que nosotros defendemos”, aseveró.