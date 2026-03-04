“Me han pedido hasta 5.000 euros por un vuelo”

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El conflicto desatado en Oriente Próximo, que obligó a cerrar el espacio aéreo, ha dejado a muchos ciudadanos varados en terceros países. Este ha sido el caso de Marina Cardiel, una joven leridana que se fue de vacaciones a visitar a una amiga en Indonesia y ahora no sabe cuándo podrá regresar. “Tenía que volver el lunes y mi vuelo hacía escala en Abu Dabi, pero la compañía aérea canceló el viaje tras estallar la guerra y ahora no sé cuando podré volver a casa”, explicó a este diario. “He intentado comprar algún vuelo con una ruta alternativa, pero los precios están por las nubes, piden hasta 5.000 euros por un billete”, afirma, a la vez que denuncia que la compañía con la que tenía que volar no le ha ofrecido soluciones, ni compensación de los gastos. “Me dijeron que posiblemente podríamos salir a finales de semana, pero no hay nada seguro”, lamenta. Cardiel asegura que lo peor es la incertidumbre de no saber cuánto se alargará esta situación. “Yo tengo que volver al trabajo”, concluye. Otro leridano que se vio atrapado, pero en Tailandia, fue Oscar Acín. Ya se encuentra en Lleida, después de que la empresa para la que trabajaba –motivo por el que viajó– le pudiera fletar un vuelo charter.