Seis detenidos en Forestalia por amaños en contratos de renovables

La Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (Ucoma) de la Guardia Civil detuvo ayer a seis personas por irregularidades en la emisión de resoluciones ambientales para beneficiar, a cambio de mordidas, al grupo Forestalia en la tramitación de proyectos de energías renovables en la provincia de Teruel. Los agentes llevaron a cabo registros en las sedes de Forestalia en Madrid y Zaragoza, así como domicilios de directivos de la empresa. El propietario de Forestalia, Fernando Samper, y Eugenio Domínguez, ex alto cargo del ministerio de Transición Ecológica (Miteco) con Teresa Ribera, figuran entre los detenidos en el marco de la Operación Peserte. La investigación se centra en los presuntos delitos de prevaricación ambiental, cohecho, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.

La causa tiene su origen en la posible manipulación de Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA), necesarias para la tramitación de proyectos de parques eólicos y fotovoltaicos. Domínguez habría actuado presuntamente a cambio de una contraprestación económica. Para mover ese dinero y ocultar su origen, los investigados habrían usado varias sociedades interpuestas, así como, presuntamente, a la intervención de un fedatario público en la formalización de documentación vinculada a las operaciones investigadas. La investigación examina también si la tramitación ambiental tuvo en cuenta de forma adecuada los posibles efectos sobre el entorno, tales como la afección a la avifauna y quirópteros, el impacto paisajístico o la alteración de hábitats y usos del suelo.

La vicepresidenta tercera, Sara Aagesen, expresó su “máxima colaboración” con la justicia después de la detención del ex alto cargo del Miteco, aunque recordó que este dejó de trabajar en el ministerio hace más de 2 años.

Esta es una operación diferente a la que llevó a cabo la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, cuando sus agentes entraron en la sede de Forestalia en diciembre para tratar de determinar su vinculación con el exdirigente socialista Santos Cerdán y con la ‘fontanera’ del PSOE Leire Díez.