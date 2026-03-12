Advertencias sobre los acuerdos entre Govern y ERC

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El president de la Generalitat, Salvador Illa, advirtió ayer a ERC que no es “amigo de presionar” ni de "dejarme presionar”. Así lo dijo durante la sesión de control del Parlament, contestando al presidente del grupo de los republicanos, Josep Maria Jové, que alertó de que “no les presione” con los calendarios e insistió en que “hay que cumplir sin más dilación aquello pactado”, en el marco de las negociaciones por los presupuestos. Illa hizo un “balance positivo” del cumplimiento de los acuerdos con Esquerra y recordó el apoyo del PSC al proyecto de presupuestos de la formación independentista en 2023, a la vez que les tendió de nuevo la mano para llegar a un pacto antes del 20 de marzo. “Otros esconden los acuerdos a los que llegan; yo no tengo necesidad de hacerlo, me siento orgulloso de ellos”, afirmó.

Jové le achacó que presente “propuestas sin tener los votos garantizados”, porque “esta no es la vía”. “El lastre que siempre arrastra el PSC es su dependencia con el PSOE, la sumisión al PSOE”, afirmó Jové, que insistió al Govern en que no “repita el mismo error” que con el Estatut d’Autonomia de 2006.

En relación a la guerra en Oriente Próximo (ver páginas 23 y 24), Illa convocará a los grupos parlamentarios mañana por la tarde para analizar los efectos que puede tener en Catalunya, después de que lo solicitara la presidenta del grupo de Junts, Mònica Sales, que advirtió al Govern que “está instalado en el colapso permanente” y que “esto se agrava con la crisis internacional”.

Mientras, la consellera de Economía, Alícia Romero, aseguró que el Govern tiene un compromiso “ineludible” con el proyecto del Hard Rock. “Estamos trabajando en ello, seguimos los trámites y los procesos”, explicó Romero, que señaló que hay que esperar a los informes ambientales y a que se apruebe el plan director urbanístico. Por su parte, el líder del PP de Catalunya, Alejandro Fernández, criticó el reparto de ciertas partidas en el proyecto presupuestario y pidió aplicar la “motosierra”.