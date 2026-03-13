El Gobierno prepara una rebaja de la luz, pero no tocará el IVA de alimentos

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, anunció ayer que el Gobierno prepara un real decreto ley para hacer frente a los efectos de la guerra en Oriente Próximo que contempla medidas fiscales para contener los precios de la energía, así como ayudas específicas para dos de los sectores más afectados por esta crisis: el campo y el transporte por carretera. Así lo trasladó ayer tras reunirse con los sindicatos y la patronal para abordar este paquete de medidas. Lo que sí parece descartar el Ejecutivo, aunque Cuerpo indicó que están todavía evaluando todas las medidas, es la bonificación al precio de los combustibles, como se hizo cuando la guerra de Ucrania, de 20 céntimos por litro, o la rebaja del IVA de los alimentos. Cuerpo también evitó concretar si las medidas que se vayan a tomar llegarán a tiempo de ser aprobadas en el Consejo de Ministros del próximo martes. “La prioridad es cerrar el texto con la máxima celeridad, en los próximos días para que esté preparado para su aprobación”, aseguró. Además de las citadas medidas, el paquete incluirá otras cuestiones como la prohibición de despidos en las empresas por causas energéticas “como hicimos en otras crisis”, explicó la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que recordó otras ya contempladas en la legislación, como la subvención a los ERTE para los sectores que atraviesan dificultades.

Respecto a la electricidad, sectores y agentes sociales coinciden en defender el efecto positivo que tendrían la rebaja del IVA de la luz al 10% o la suspensión del impuesto de generación eléctrica, ya puestos en marcha tras el estallido de la guerra en Ucrania. En el ámbito de los combustibles, estudian cómo actuar, descartando las bonificaciones directas, como la de 0,20 euros por litro aplicada hace cuatro años, que es “una de las medidas” desaconsejada por sectores y agentes sociales.