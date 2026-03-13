El Govern afirma que necesita más tiempo para desencallar el IRPF

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El conseller de la Presidencia, Albert Dalmau, afirmó ayer que el Govern necesita “unos meses más” para resolver la gestión del IRPF que reclama ERC. “¿Qué hacemos mientras tanto? ¿Condenamos a Catalunya a no tener presupuestos? Creo que nos hemos ganado la confianza porque hemos cumplido con Rodalies y la financiación”, aseguró en una entrevista en Catalunya Ràdio. Preguntado por si cree que habrá acuerdo antes del 20 de marzo, cuando el Parlament vota las enmiendas a la totalidad a las cuentas, Dalmau se mostró “optimista” y aseguró que la Generalitat “se dejará la piel”. En este contexto, avisó a ERC de que sería un “desastre” que Catalunya no tuviera nuevos presupuestos y que “se atascarían” las inversiones.

Dalmau aseguró que durante este 2026 debe trabajarse en la recaudación del IRPF, pero defendió que se necesita tiempo. “Las cosas difíciles no pasan de un día para otro. El compromiso del Governm está ahí”, insistió. Aparte de las modificaciones legislativas necesarias en Madrid, el conseller también señaló que la Agència Tributària de Catalunya (ATC) debe prepararse para poder recaudar el IRPF, ya que “no está en las mejores condiciones”. En este sentido, dijo que es necesario desarrollar la ATC para que tenga un “mínimo de musculatura”. Según Dalmau, hay que asegurarse de que desde Catalunya se hace el mejor trabajo de lo que hacen los demás. El titular de la Presidencia remarcó que con ERC “aún hay mucho camino por hacer” y citó los acuerdos de los últimos meses: financiación singular, empresa mixta de Rodalies y el consorcio de inversiones.

La secretaria general de ERC, Elisenda Alamany, contestó a las declaraciones de Dalmau afirmando que le sorprende “lo poco” que el PSC se ha movido para defender Catalunya ante el PSOE y la contradicción que considera que existe entre la confianza del PSC y los recelos del PSOE ante la recaudación del IRPF. Alamany tachó de precipitado y de “golpe de orgullo” que el Govern haya presentado la propuesta para las cuentas sin cerrar el apoyo de los republicanos. Con todo, confía en poder llegar a un acuerdo sobre el IRPF antes del día 20.