El PP recorta un punto la ventaja del PSOE mientras Vox pierde dos puntos tras el ataque de Trump a Irán

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El Barómetro de Opinión del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) correspondiente al mes de marzo, dado a conocer este miércoles, coloca de nuevo al PSOE en cabeza con una estimación de voto del 31,8%, pero los socialistas pierden ocho décimas en un mes y ven reducida en un punto su ventaja sobre el PP, ahora fijada en 8,5 puntos.

En esta encuesta, la primera tras el ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán, Vox registra una pérdida de apoyo de más de dos puntos y ahora se queda con un respaldo del 16,6%, mientras que Sumar se mantiene en el 7,1%. El sondeo se basa en 4.016 entrevistas telefónicas realizadas entre los día 2 y 6 de marzo, tras iniciarse la guerra en Irán y en plena campaña electoral de los comicios de Castilla y León que acabó ganando el PP.

Sube el voto en blanco

Según el CIS, hay un 22,4% de españoles que ya tiene decidido votar al PSOE de Pedro Sánchez en las próximas generales, frente a un 15,9% que se decanta por el PP y el 12,1% que anuncia su apoyo a Vox. Pero ante esa pregunta directa también hay un 17,9% de encuestados que no responde, un 5% que optaría por votar en blanco y un 6,7% que piensa en abstenerse.

El organismo que preside José Félix Tezanos interpreta que el PSOE cuenta con un voto estimado del 31,8%, lo que supone ocho décimas menos que en el febrero y casi el mismo porcentaje que obtuvo Sánchez en las generales de 2023, en las que quedó segundo.

Mientras baja el PSOE, el PP sube cuatro décimas en el último mes, registrando una estimación de voto del 23,3%, muy lejos del 33,05% con el que Alberto Núñez Feijóo ganó las últimas elecciones. La distancia entre ambos se reduce a 8,5 puntos, algo más de un punto menos de la que había el mes anterior.

Vox es quien más pierde en esta primera encuesta tras los bombardeos ordenados por Donald Trump y Benjamin Netanyahu contra Irán, pues ahora aparece con un respaldo del 16,6%, dos puntos por debajo del 18,9% que había marcado en febrero. Es su peor dato desde junio del pasado año, aunque sigue por encima del 12,39% que cosechó en las generales de 2023.

Podemos se deja un punto en un mes

La cuarta plaza sigue siendo para Sumar, que se anota un 7,1%, apenas una décima por encima del dato de febrero, pero todavía cinco puntos por debajo del resultado de 2023. Podemos, que en las elecciones de Castilla y León perdió el escaño que tenía y quedó fuera de las Cortes, también retrocede en el CIS hasta apuntarse un 2,9%, un punto menos que el mes anterior y su cota más baja desde mayo de 2024. También baja el partido Se Acabó la Fiesta (SALF) del eurodiputado Luis 'Alvise' Pérez, que aparece con una estimación de voto del 2,1%, tres décimas menos que en febrero.

En cuanto a los partidos de ámbito territorial, ERC sigue por delante de Junts con un respaldo del 2,4% por el 0,6% de los de Carles Puigdemont, crece el BNG hasta el 1,7%, y Bildu duplica al PNV (1,1% frente al 0,5% de los nacionalistas).

Sánchez repite como el mejor valorado

Además, el socialista Pedro Sánchez sigue siendo el político preferido para presidir el Gobierno, mencionado por el 25,7% de los encuestados frente al 9,8% que citan a Feijóo, el 9,4% que apuesta por Santiago Abascal, y un 5,8% que nombra a Gabriel Rufián (ERC), que duplica a la líder de Sumar, Yolanda Díaz. El presidente del Gobierno es también el líder político mejor valorado, con una nota media de 4,43 puntos, superando tanto a su vicepresidenta Yolanda Díaz (4,23) como al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo (3,60 puntos). La lista la cierra Santiago Abascal, presidente de Vox, con una calificación de 2,99.