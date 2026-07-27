El incendio de Ávila calcina más de 50.000 ha y ya es el mayor de la historia de España

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El incendio declarado en Burgohondo (Ávila) ha quemado ya más de 50.000 hectáreas, una cifra que lo convierte en el mayor de la historia de España desde que se tienen registros. Un fuego que todavía no está controlado, ya que, según el gobierno municipal, la situación sigue siendo “compleja”. Sin embargo, señalaron que la evolucuón en el control de las llamas es “muy positiva” y que ya hay algunos focos “consolidados”. De este modo, supera el que hubo en agosto del año pasado entre Ourense, Lugo y León, que rondó las 40.000 hectáreas calcinadas.

El de Burgohondo es el principal incendio de los que asola el centro de la península y se suma a los que afectan a la sierra oeste de la Comunidad de Madrid y la provincia de Toledo. Entre todos suman 79.000 hectáreas: 50.000 el de Ávila, 25.000 el de Madrid y 2.000 el de Toledo. Unos fuegos a los que ayer también se sumó el declarado en la Vall d’Uixó, en Castellón, que ayer por la tarde avanzaba sin control y ya había calcinado alrededor de 6.500 hectáreas.

Todos estos incendios han provocado el desalojo o confinamiento de más de 100.000 personas. Según datos del ministerio del Interior, los de Madrid, Ávila y Toledo afectan a un total de 89.763 personas, de las que 59.896 han sido evacuados de sus municipios, mientras que otros 29.867 han sido confinadas en sus casas. En concreto, el incendio de la sierra oeste madrileña afecta a unas 50.741 personas, de estas han sido evacuadas 29.609 personas y confinadas 21.132. En el caso del incendio de la provincia de Toledo, las llamas han obligado a evacuar a 5.200 personas.

A estas cifras hay que sumar las 16.000 personas evacuadas a causa del incendio declarado este sábado en la localidad castellonense de la Vall d’Uixó, que también provocó que 18 municipios y barrios tuvieran que ser desalojados. Los municipios desalojados a causa de este fuego, que ha penetrado en el parque natural de la Serra d’Espadà, son los siguientes: Aín, Alcúdia de Veo, Artesa, Alfondeguilla, Tales, Eslida, Vilavella, Artana, Sueras, Villamalur, Torralba, Ayódar, Fuentes de Ayódar, Almedíjar y Azuébar, Chóvar y urbanizaciones de Betxí, y algunas zonas de la Vall d’Uixó. Además, están confinados los municipios de Betxí y La Vall d’Uixó.

Las cifras demuestran el horrible verano que está sufriendo España en materia de incendios es la comparativa con respecto años anteriores. Y es que los 32 grandes incendios forestales registrados en España en lo que llevamos de año han afectado a 152.678 hectáreas, frente a las 24.133 que se calcinaron en el mismo periodo de 2025, lo que significa multiplicar por seis la superficie.

El Gobierno no descarta hacer más evacuaciones La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha anunciado que habrá próximamente nuevas evacuaciones de vecinos por los incendios que afectan a la sierra oeste de la Comunidad de Madrid y las provincias de Ávila y Toledo. Añadió que los evacuados regresarán a sus casas “cuando se den las condiciones de máxima seguridad para la población”. Por su parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha estado este fin de semana en los dispositivos de los fuegos de Madrid, Toledo y Ávila y hoy se trasladará al de Castellón.

El Rey Felipe VI alaba la “coordinación ejemplar” El Rey Felipe VI visitó ayer a las personas evacuadas por los incendios de Madrid y destacó el “buen mensaje” que traslada la “coordinación ejemplar” entre administraciones en las labores de extinción, resaltando además que “unidos se puede afrontar cualquier riesgo”.

Ayuso promete un plan de recuperación “inédito” La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, anunció ayer el inicio de una “recuperación inédita” de las zonas afectadas por el incendio de la Sierra Oeste que prevé la reparación de 100 kilometros de carretera, 300.000 kilos de forraje para abastecer las explotaciones ganaderas afectadas por los fuegos, además de ayudas específicas.