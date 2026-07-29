El juicio del caso Kitchen, visto para sentencia

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El juicio del caso Kitchen quedó ayer visto para sentencia, tras casi 40 jornadas en la Audiencia Nacional a lo largo de cuatro meses, después de que tres de los ocho acusados decidieran hacer uso de su derecho a la última palabra. En el juicio, que comenzó el pasado 6 de abril, se ha sentado en el banquillo a la cúpula de Interior del Gobierno de Mariano Rajoy por presuntamente ordenar la puesta en marcha de este operativo para sustraer al extesorero del PP Luis Bárcenas documentación y grabaciones comprometedoras para el partido y sus dirigentes.

En concreto, al exministro de Interior Jorge Fernández Díaz y a su secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez y al ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Eugenio Pino, quienes se enfrentan a sendas peticiones del fiscal de 15 años de cárcel.