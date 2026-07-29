Pedro Sánchez exhibe su balance ante la recta final de la legislatura

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hizo ayer balance de la legislatura en el que destacó logros que considera que han convertido a España en un país mejor y que presentó como hoja de servicios ante la recta final de su mandato, al que dijo que aún le queda un año.

Sánchez compareció en el Palacio de la Moncloa para hacer el tradicional balance del curso político, en una comparecencia muy marcada por los incendios que asolan varias provincias españolas, pero su intervención sirvió para analizar no solo su gestión en ese periodo, sino en toda la legislatura.

Hizo mención especial a los logros económicos y sociales, que contrapuso con la labor de los gobiernos del PP y que se mostró convencido de que no se habrían conseguido si el ahora principal partido de la oposición estuviera al frente del Ejecutivo.

Señaló que, pese a un contexto complicado, España se mantiene por tercer año como la gran economía de la Unión Europea que más crece y que cerrará en 2026 con un crecimiento “cinco veces superior al de Italia, cuatro veces superior al de Alemania y tres veces superior al de Francia”. Según Sánchez, este crecimiento permite crear “más y mejor empleo”, con una caída de la tasa de temporalidad.

El presidente del Gobierno afirmó que “queda un año por culminar esta legislatura” y apostó por aplicar “reformas” y “seguir avanzando” con medidas como la aprobación de los presupuestos generales del Estado (PGE) de 2027.

En cuanto a la decisión de aplazar la aprobación del decreto de vivienda pactado por el PSOE y Sumar hasta septiembre por la falta de apoyo de los socios, dijo que ahora toca “tejer alianzas” en el Congreso. “Somos un gobierno en minoría parlamentaria, como he dicho muchas veces”, reconoció.

Entre los objetivos marcados por Sánchez también se encuentra la petición al PP para que se sume a un pacto de Estado sobre la emergencia climática que sirva, entre otros asuntos, para hacer frente a los incendios forestales.

Por otra parte, se refirió como “causas políticas” a los procedimientos judiciales abiertos contra su hermano, David Sánchez, y su esposa, Begoña Gómez, y e incidió en que ambos son “dos personas con pasados de integridad y profesionalidad”.

Además, reiteró su respaldo al expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero a raíz de su entrevista tras su imputación por el ‘caso Plus Ultra’, al tiempo que mostró “una vez más” su “absoluta tranquilidad” respecto al rescate de esa aerolínea.

El presidente del Gobierno español también afirmó que la ley de amnistía ha logrado “que se vuelvan a reencontrar, nada menos, que el PP y Junts”. “Se quiere reunir a Feijóo con Puigdemont”, destacó diciendo que “por detrás va Vox, que no sabemos muy bien qué opina”. Por otra parte, celebró que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) haya “avalado” la ley de amnistía al considerar que buscaba “favorecer la reconciliación”. “Fue una decisión valiente y una decisión necesaria que nos permite volver a mirar juntos hacia el futuro”, añadió.

El secretario general del PP, Miguel Tellado, dijo que el balance que hizo el presidente del Gobierno del curso político es de un “triunfalismo insultante”, propio de alguien que “vive completamente fuera de la realidad”.