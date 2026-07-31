Borràs desvincula su indulto de negociaciones políticas

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La expresidenta del Parlament y presidenta de la Fundació Junts, Laura Borràs, desvinculó ayer el indulto parcial concedido por el Gobierno central de “cualquier negociación política” entre el PSOE y los de Carles Puigdemont. En una entrevista en 3CatInfo, aseguró que, para el Ejecutivo que encabeza Pedro Sánchez no ha sido un “plato de buen gusto” concederle la medida de gracia, pese a que así lo reclamaba la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya que la condenó por los delitos de prevaricación y falsedad de documentos oficiales. “Esto ha reparado una parte de mi sufrimiento personal y familiar más inmediato, pero es evidente que no confundo el indulto parcial con una reparación ni puedo considerarlo una victoria”, aseveró. Borràs, que subrayó que ella “nunca” ha pedido el indulto y afirmó que si se le ha concedido es porque “la pide un juez”, defendió que, desde el inicio de su causa, ha buscado “un tribunal honesto que hiciera caer” su caso “injusto”. Ahora, con el “recorrido judicial español” agotado, inicia el “camino de la justicia europea”. “La reparación llegaría efectivamente cuando esta causa se desmontara o con un indulto total”, señaló. Asimismo, criticó a Sánchez por decir en la víspera que había sido condenada por malversación. “Que no sepa ni por qué me han condenado, que tiene bastante que ver con la política, demuestran el nivel de descrédito en el que se encuentra la política”, concluyó.

Por su parte, el PP reprochó al jefe del Ejecutivo que “hable de la lucha contra la corrupción por la mañana” e “indulte la corrupción horas después”, en referencia a la medida de gracia aplicada a Borràs. El secretario general del partido, Miguel Tellado, recordó que Sánchez “renegaba” de los políticos que concedían indultos a políticos y que llegó a la Moncloa diciendo que “estaba en contra” de hacerlo. Así, criticó que el Gobierno central anunciara la medida “con nocturnidad” y que Sánchez no la mencionara durante el balance del curso político que realizó el mismo día.