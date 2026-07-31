Illa loa la diversidad cultural de Catalunya

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El president de la Generalitat, Salvador Illa, situó ayer a Singapur como ejemplo de convivencia en un país “diverso y plural”, donde tienen cabida diferentes religiones y etnias. “Esto no les hace débiles, los hace fuertes; lo digo por estos mensajes de miedo a lo diferente que tenemos en nuestra casa”, aseveró durante un foro empresarial en el marco de su viaje institucional por el Sudeste Asiático. También pidió aprender de la capacidad de ser un “país pequeño en tamaño con gran ambición”. “No hace falta ser mayor para ser influyente”, dijo. Illa aseguró también que Catalunya y la próspera ciudad-Estado tienen “grandes oportunidades para aprovechar juntas” . Por eso, animó a los empresarios a invertir en Catalunya, destacando las infraestructuras y la logística con las que cuenta. “Catalunya es una apuesta segura para invertir, trabajar y vivir”, concluyó.