Prisión para un hombre de 58 años detenido por causar tres incendio forestales en l’Anoia

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

Los Mossos d'Esquadra detuvieron el lunes a un hombre de 58 años como presunto autor del incendio forestal originado el pasado 6 de julio en Carme, en la comarca de la Anoia. Las llamas calcinaron más de 450 hectáreas forestales y agrícolas, además de empresas y viviendas. Afectó a siete municipios, donde se tuvo que confinar a los vecinos. Asimismo, fue necesario desalojar la urbanización de Les Garrigues, en La Pobla de Claramunt.

Los Agentes Rurales pudieron determinar que el origen del fuego estaba en el arcén de la carretera BV-2131, donde también localizaron restos medio quemados de fragmentos de cartón de un paquete de latas de cerveza. Además, se relacionó esta persona con un incendio originado en la misma zona el pasado 29 de junio y otro ocurrido en julio de 2024. Tras su arresto el juzgado de Igualada decretó prisión provisional, comunicada y sin fianza por un delito de incendio forestal agravado.

En Toledo, la Guardia Civil detuvo ayer a dos hombres como los presuntos responsables del inicio del incendio forestal originado en Almorox el 22 de julio, ya que al parecer estaban haciendo trabajos de soldadura o utilizando una radial a pesar de que estaba prohibido. Ambos, vecinos de la localidad de 51 y 42 años, hacían trabajos que no estaban permitidos en una parcela de origen forestal. El fuego, que calcinó unas 900 hectáreas, obligó a desalojar varios pueblos de la zona y varias urbanizaciones de Almorox. Los dos arrestados quedaron en libertad provisional tras pasar a disposición de la autoridad judicial, que les impuso medidas cautelares, como la prohibición de salir del país.

También en León la Guardia Civil detuvo a un joven de 22 años como presunto autor de un delito de incendio forestal ocurrido en la madrugada del 22 al 23 de julio en el paraje de Las Salinas, en Matachana, dentro del término municipal leonés de Castropodame.

El Gobierno cuantifica en unas 180.000 hectáreas la superficie quemada en España en lo que va de año y en 38 el número de grandes incendios forestales. El terreno calcinado multiplica por más de seis el afectado durante el mismo periodos de 2025.