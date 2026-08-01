Detenido por el asesinato de su pareja en Santander

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Una mujer de 27 años murió ayer tras ser apuñalada presuntamente por su pareja, un hombre de 39 años, en una vivienda de Santander. Los hechos sucedieron sobre el mediodía, cuando la Policía Nacional recibió un aviso solicitando su presencia en el domicilio. Cuando se personaron en el lugar encontraron a la mujer en el interior con heridas sangrantes. Aunque solicitaron la presencia urgente de servicios sanitarios, solo pudieron confirmar la muerte de la víctima. El individuo fue detenido allí mismo tras confesarse autor del homicidio y fue trasladado a la Comisaría de la Policía Nacional en Santander.

Entre la pareja, que hacía poco que acababan de ser padres, no constaban denuncias previas por malos tratos.

De confirmarse este caso como un crimen machista, elevaría a 33 las mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas por violencia machista en lo que va de año y a 1.374 desde 2003, cuando se empezaron a recopilar estos datos.

Por otro lado, la Guardia Civil arrestó a un hombre por su presunta relación con el asesinato de una mujer de 45 años la pasada semana en la localidad malagueña de Benahavís. Inicialmente, la investigación descartó la violencia de género, ya que, según señaló el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, “no hay constatada relación de pareja ni expareja entre ambos”.