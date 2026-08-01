Donald Trump anuncia un acuerdo para el “desarme total” de Hamás

Palestinos entre escombros en el campamento de Al-Shati, al oeste de la ciudad de Gaza. - EUROPA PRESS / CONTACTO / RIZEK ABDELJAWAD

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El presidente de EEUU, Donald Trump, anunció ayer un acuerdo “histórico” con el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y todas las demás fuerzas armadas en la Franja de Gaza por su “desarme completo”. En un mensaje a Truth Social, el líder estadounidense dijo que es un “hito importante” para implementar su plan de 20 puntos y tener paz y seguridad. También manifestó que una vez se haya completado el desarme, las fuerzas de Israel “se retirarán” y la Fuerza de Estabilización Internacional (ISF) de Naciones Unidas trabajará conjuntamente con la nueva policía de Palestina para mantener una Gaza “segura para sus residentes y sus vecinos”.

El acuerdo, según Trump, permitirá a Israel tener “la seguridad que merece” y Gaza dejará de utilizarse como base para “ataques terroristas”. En su mensaje, aseguró que no permitirán que vuelvan las amenazas que empezaron desde Gaza el 7 de octubre de 2023.

El líder estadounidense recordó que hace un año había una “guerra violenta y furiosa, una crisis humanitaria y rehenes retenidos en un cautiverio brutal”. Pese al “progreso histórico”, reconoció que todavía queda mucho trabajo por hacer.

La decisión llega días después de que el director general de la Junta de Paz para Gaza, el diplomático búlgaro Nickolay Mladenov, confirmara el domingo que el Gobierno de Israel había dado luz verde a la entrada en la Franja de Gaza de la Fuerza Internacional de Estabilización, la misión de paz organizada por el propio Trump.

El grupo islamista palestino Hamás confirmó el acuerdo para su desarme y aseguró que incluye “la obligación” de Israel “de retirarse de la Franja de Gaza, después del anuncio al respecto del presidente de EEUU.

Por su parte, el ministro de Seguridad Nacional israelí, Itamar Ben Gvir, tachó de “inaceptable” el acuerdo y defendió que continuasen los “asesinatos selectivos” de sus miembros y la ocupación del enclave palestino por parte de Israel.

Ayer, una persona murió tras el impacto de un dron israelí en el centro de la Franja de Gaza pocas horas después de que Trump anunciara el acuerdo para el “desarme total” de Hamás.