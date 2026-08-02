Los incendios forestales han calcinado ya más de 186.000 hectáreas

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La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, advirtió ayer que los incendios forestales han afectado ya a más de 186.000 hectáreas en España en lo que va de año, frente a las 33.360 del mismo periodo de 2025, y señaló que se han registrado 38 grandes incendios forestales, frente a los doce contabilizados hace un año.

Aagesen pidió mantener la “máxima precaución” pese al fin de la ola de calor, ya que las temperaturas se mantendrán “extraordinariamente altas”, al menos hasta mañana lunes, cuando se espera una normalización de los valores térmicos.

El fuego de Veguellina, en el municipio de Villafranca del Bierzo (León) continuaba ayer en emergencia 2 y es el que más preocupa en estos momentos, mientras los bomberos seguían refrescando la superficie en la Vall d’Uixó (Castellón), que ha calcinado casi 9.568 hectáreas, quedó estabilizado el viernes.

En la sierra norte de Madrid se mantenía la situación operativa 2 y los bomberos de la Comunidad continuaban supervisando los puntos calientes del incendio, un trabajo “esencial” cuando no pueden volar los medios aéreos, según informó el Servicio 112.

El Plan Infoex informó también que el incendio forestal declarado el viernes en Herrera del Duque (Badajoz), quedó estabilizado.

Por otra parte, la Autoridad Nacional de Emergencias y Protección Civil de Portugal (ANEPC) indicó que preocupaba el incendio en la localidad de Valpaços (noreste) por su cercanía con la frontera española, ya que el otro en la localidad de Chaves –también en el norte y cerca de la frontera con Galicia–, fue declarado resuelto el viernes.