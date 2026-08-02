Un nuevo ataque ruso sobre Kyiv causa al menos nueve muertos

Un bombero rocía agua sobre un edificio dañado en el distrito de Solomianskyi, en Kyiv. - KYRYLO CHUBOTIN / ZUMA PRESS / EUROPA PRESS

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Al menos nueve personas murieron ayer y otras 30 resultaron heridas, entre ellas cuatro niños, en un ataque lanzado durante la madrugada de este sábado por las Fuerzas Armadas de Rusia sobre Kyiv, la capital ucraniana.

“Lamentablemente, nueve vecinos de Kyiv han fallecido”, informó el gobierno regional, en un mensaje en sus redes sociales. Por su parte, presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, detalló que los ataques afectaron a siete distritos de la capital, dañando infraestructura civil e incluso la Embajada de Lituania.

“Como de costumbre, los rusos atacaron edificios residenciales comunes”, denunció Zelenski en un mensaje en sus redes sociales. El líder ucraniano cifró en 185 los drones y en 35 los misiles –de los cuales 27 balísticos– lanzados por las fuerzas rusas durante la noche.

“El objetivo principal era Kyiv, pero también atacaron las regiones de Dnipró, Sumi, Járkov y Poltava”, señaló el presidente ucraniano.

Zelenski volvió a denunciar las carencias del arsenal ucraniano para hacer frente a este tipo de ataques y lamentó que tan solo pudieron derribar uno de los misiles balísticos empleados por Rusia en las últimas horas. Todo porque no tienen proyectiles Patriot para equipar las defensas aéreas.

“Es precisamente esta escasez de interceptores de misiles balísticos lo que anima a Rusia a lanzar este tipo ataques contra la vida. Es fundamental que nuestros socios comprendan que estos medios se necesitan no en almacenes para posibles escenarios, sino aquí y ahora, para contener y detener la guerra rusa en Ucrania”, reclamó, en línea con las demandas de loUn nuevo ataque ruso sobre Kyiv causa al menos nueve muertoss últimos meses.

Mientras, el Consorcio del Oleoducto del Caspio (CPC) ruso confirmó la suspensión temporal de las operaciones del conducto, que transporta crudo desde Kazajistán a la terminal rusa de Novorosiisk, debido a los recientes ataques ucranianos.

En otro orden de cosas, el menos tres personas murieron y otras 15 resultaron heridas como consecuencia de una potente explosión ocurrida cerca de una cafetería del centro de Moscú.