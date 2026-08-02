Presión creciente sobre los precios de la ganadería

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La ganadería española afronta una “creciente presión” sobre los precios y un escenario “más exigente”, según los datos de 2025 y los primeros meses de 2026 que recoge el informe de Agrifood Comunicación y AgroBank, de acuerdo con los datos del ministerio de Agricultura y la Comisión Europea. El estudio revela que España lidera la producción y la exportación de carne de cerdo en Europa con márgenes históricos en avicultura y bate récords en Asia. Sin embargo, el vacuno acumula una caída de exportaciones sin precedentes, el lácteo encadena meses de precios a la baja y la peste porcina africana se mantiene como una amenaza con graves consecuencias.

El porcino representa el 40% de toda la producción ganadera española, liderada por Lleida y Huesca, y ha consolidado a España como primer Estado miembro productor de la Unión Europea, con más de 5 millones de toneladas anuales y como primer exportador europeo. España cuenta con una “palanca competitiva” al ser el primer productor de piensos de la UE, con 40 millones de toneladas anuales. El mercado acusa una presión de precios, ya que, los canales de cerdo blanco cotizan en torno a 160 euros/100 kg, unos 50 euros por debajo de la media del periodo 2021-2025, como consecuencia de la reducción de exportaciones comunitarias, y con la alerta máxima de los productores por la peste porcina, destaca el informe.

Por su parte, el sector vacuno ha experimentado un “desplome” de las exportaciones de animales vivos, que cayeron un 80% entre enero y abril de este año respecto al mismo periodo de 2024, pasando de 25.134 a apenas 4.956 toneladas. Las perspectivas para el vacuno han apuntado a una recuperación lenta, condicionada por la necesidad de reactivar las exportaciones de animales vivos y por la presión de un consumidor que sigue inclinándose hacia carnes de menor precio, a tenor del estudio.