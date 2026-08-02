Sánchez se enfrenta a 22 socios de la UE por las críticas a su gestión en la crisis de Ceuta

Ayer continuaba el goteo de salidas de personas desde Ceuta hasta Marruecos en la frontera del Tarajal. - GABRIELA SARDÁ NÚÑEZ / EUROPA PRESS

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, envió ayer una carta a la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula Von der Leyen, para trasladarle su “seria preocupación” sobre la “reciente reacción” de “algunos gobiernos europeos” tras la crisis migratoria originada en Ceuta.

Sánchez, que ayer inició sus vacaciones junto con su familia en La Mareta, en Lanzarote, califica de “asimétrica” la respuesta que han dado el resto de Estados miembro, y critica que haya quienes han optado por “atacar a España” y “pedir su exclusión temporal del Espacio Schengen”. Una actitud, según él, impulsada por “prejuicios, noticias falsas, ignorancia o intereses políticos”.

Una respuesta que no ha sido mayoritaria, según el jefe del Ejecutivo, porque “la mayoría” de los países europeos ha mostrado su “apoyo” a España tras la entrada “inesperada” de 50.000 personas, de las cuales se ha logrado retornar “a la práctica totalidad de los migrantes que cruzaron de forma irregular” y “evitar cualquier movimiento posterior no autorizado hacia la Europa continental”.

Sin embargo, los líderes de 22 países europeos advirtieron en otra misiva que políticas como la regularización de un “número muy elevado” de migrantes pueden actuar como “factores de atracción” de flujos migratorios ilegales.

En una carta dirigida a los presidentes del Consejo Europeo y de la Comisión Europea, António Costa y Ursula von der Leyen, así como al primer ministro de Irlanda, Micheál Martin –cuyo país ejerce la Presidencia rotatoria del Consejo de la UE–, los firmantes (todos los países de la UE salvo Portugal, Francia Luxemburgo e Irlanda) reclamaban una videoconferencia urgente de los ministros de Interior del bloque.

En este sentido, avisaron que están dispuestos a “reforzar o reintroducir controles temporales” en las fronteras interiores para afrontar el riesgo de movimientos secundarios, pese a que todavía no se ha detectado ningún desplazamiento no autorizado desde Ceuta hacia el resto de Europa.

Finalmente, los ministros de Interior de la Unión Europea se reunirán el martes por videoconferencia para abordar la evolución de esta crisis migratoria.

En otro orden de cosas, los alcalde del municipios araneses que lindan con Francia como es el caso de Les y Bossòst, indicaron que no se vio ningún tipo de control por parte de la gendarmería gala.

El alcalde de Les, Andreu Cortés, explicó que la actividad comercial fue como cualquier sábado.

La alcaldesa de Bossòst, Montse de Burgos, se desplazó hasta el puerto de Eth Portilhon, que separa ambos estados y remarcó que no había presencia policial en todo el día, “algo que es habitual al otro lado de la frontera siempre que se produce una crisis internacional”.