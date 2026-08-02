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MIGRACIÓN

Sánchez se enfrenta a 22 socios de la UE por las críticas a su gestión en la crisis de Ceuta

Afea la actitud de algunos gobiernos por sus ataques a España. Por contra, los países comunitarios apuntan a la regularización masiva española como causa del incidente en la ciudad autónoma

Ayer continuaba el goteo de salidas de personas desde Ceuta hasta Marruecos en la frontera del Tarajal. - GABRIELA SARDÁ NÚÑEZ / EUROPA PRESS

Ayer continuaba el goteo de salidas de personas desde Ceuta hasta Marruecos en la frontera del Tarajal. - GABRIELA SARDÁ NÚÑEZ / EUROPA PRESS

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Agències

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, envió ayer una carta a la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula Von der Leyen, para trasladarle su “seria preocupación” sobre la “reciente reacción” de “algunos gobiernos europeos” tras la crisis migratoria originada en Ceuta.

Sánchez, que ayer inició sus vacaciones junto con su familia en La Mareta, en Lanzarote, califica de “asimétrica” la respuesta que han dado el resto de Estados miembro, y critica que haya quienes han optado por “atacar a España” y “pedir su exclusión temporal del Espacio Schengen”. Una actitud, según él, impulsada por “prejuicios, noticias falsas, ignorancia o intereses políticos”.

Una respuesta que no ha sido mayoritaria, según el jefe del Ejecutivo, porque “la mayoría” de los países europeos ha mostrado su “apoyo” a España tras la entrada “inesperada” de 50.000 personas, de las cuales se ha logrado retornar “a la práctica totalidad de los migrantes que cruzaron de forma irregular” y “evitar cualquier movimiento posterior no autorizado hacia la Europa continental”.

Sin embargo, los líderes de 22 países europeos advirtieron en otra misiva que políticas como la regularización de un “número muy elevado” de migrantes pueden actuar como “factores de atracción” de flujos migratorios ilegales.

En una carta dirigida a los presidentes del Consejo Europeo y de la Comisión Europea, António Costa y Ursula von der Leyen, así como al primer ministro de Irlanda, Micheál Martin –cuyo país ejerce la Presidencia rotatoria del Consejo de la UE–, los firmantes (todos los países de la UE salvo Portugal, Francia Luxemburgo e Irlanda) reclamaban una videoconferencia urgente de los ministros de Interior del bloque.

En este sentido, avisaron que están dispuestos a “reforzar o reintroducir controles temporales” en las fronteras interiores para afrontar el riesgo de movimientos secundarios, pese a que todavía no se ha detectado ningún desplazamiento no autorizado desde Ceuta hacia el resto de Europa.

Finalmente, los ministros de Interior de la Unión Europea se reunirán el martes por videoconferencia para abordar la evolución de esta crisis migratoria.

En otro orden de cosas, los alcalde del municipios araneses que lindan con Francia como es el caso de Les y Bossòst, indicaron que no se vio ningún tipo de control por parte de la gendarmería gala.

El alcalde de Les, Andreu Cortés, explicó que la actividad comercial fue como cualquier sábado.

La alcaldesa de Bossòst, Montse de Burgos, se desplazó hasta el puerto de Eth Portilhon, que separa ambos estados y remarcó que no había presencia policial en todo el día, “algo que es habitual al otro lado de la frontera siempre que se produce una crisis internacional”.

Felipe VI , indignado, afirma que “el Estado debe velar por su seguridad”

La Casa del Rey informó ayer que Felipe VI ha seguido con “gran preocupación e indignación” los acontecimientos sucedidos en los últimos días en Ceuta y, en menor medida, en Melilla, y subrayó que “el Estado debe velar por su seguridad y por evitar que estos hechos, que además se han traducido en una triste y trágica pérdida de decenas de vidas, vuelvan a repetirse”. Según La Zarzuela, el rey “cree necesario adoptar todas aquellas medidas que transmitan de forma unida, clara y determinante” a la población de ambas ciudades “el apoyo y cariño del resto de España”. Además, explicaron que el monarca mantiene contacto desde el pasado jueves tanto con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.Por su parte, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, defendió que Marruecos “no es una amenaza” ni para la ciudad autónoma de Ceuta ni para el conjunto de España, y que el Gobierno trabaja para que una entrada masiva de migrantes no se vuelva a repetir, si bien no lo descartó del todo esgrimiendo que no es “adivino” y que, en ese supuesto, el Estado tiene las herramientas para solventar la situación.Además, desmintió que el CNI tuviera algún informe en el que avisaran de que la crisis iba a producirse: “No hay ningún informe al respecto de que una situación como la acontecida el día 30 hubiera podido surgir, evidentemente”. Tras responsabilizar de lo ocurrido a las mafias que se dedican al tráfico de personas, advirtió que las “conductas de acceso irregular y legal en nuestro país no tienen acogida”.

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