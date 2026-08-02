Unos 69.500 migrantes han vuelto a Marruecos en las últimas horas

Colocación de una boya flotante para marcar el límite entre la playa del Tarajal de Ceuta y Marruecos. - EFE/REDUAN

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Las Fuerzas de Seguridad del Estado calculan que alrededor de 69.500 migrantes han salido en las últimas 30 horas de la ciudad autónoma de Ceuta hacia Marruecos tras la entrada masiva que se inició el pasado jueves, mientras que a primera hora de la mañana de ayer se empezó a instalar un sistema de barreras de contención en el espigón de la frontera del Tarajal.

Esta cifra es superior a los 50.000 inmigrantes indocumentados que, según asegura el Gobierno español, habían entrado en la ciudad autónoma desde el jueves.

Fuentes policiales indicaron que en la cifra de 69.500 personas podrían incluirse los migrantes que habían llegado a la ciudad autónoma en días anteriores a esa entrada masiva e incluso otros que habrían entrado el viernes y salido en más de una ocasión.

Tras la entrada masiva del jueves, en el día de ayer miles de personas partieron de vuelta hacia la frontera para regresar a Marruecos por varios motivos, entre ellos el anunciado acuerdo entre España y Marruecos para su repatriación, así como la ausencia de comercios, superficies comerciales o bares abiertos en Ceuta para poder atender sus necesidades más básicas.

Además, ayer comenzó la instalación de las barreras de contención en el espigón de la frontera del Tarajal, tal y como anunció el viernes desde Ceuta el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El elemento principal es una barrera neumática de 500 metros de longitud, con una altura en superficie de 30 a 70 centímetros y una parte sumergida de hasta un metro de profundidad.

Esta estructura se combina con una primera línea de boyas fondeadas proporcionadas por la Armada.

Además, un canal intermedio permitirá a las embarcaciones de la Guardia Civil garantizar en todo momento la protección de la barrera neumática.

Por otra parte, el número de cadáveres recuperados en la costa de la ciudad autónoma tras la entrada masiva de personas procedentes de Marruecos en los últimos días asciende a 67.

Además, dio por hecho que el Gobierno tenía información de que se podía producir la crisis migratoria que llevó a miles de personas a cruzar ilegalmente a la ciudad autónoma desde Marruecos, y criticó que no hiciese “nada” para impedirlo.

Asimismo, el líder de los populares consideró “ridícula” la colocación de barreras marítimas a posteriori. “Si ahora valen las boyas, ¿por qué no se pusieron mucho antes?”, cuestionó Feijóo, que criticó que en 2021 entraron “entre 10.000 y 15.000 personas” y no se ha hecho “nada” hasta que han entrado 60.000.