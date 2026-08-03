Detenido en Gipuzkoa el presunto líder de la red extremista ‘764’ en España

La Ertzaintza, los Mossos d’Esquadra y la Guardia Civil tabajaron juntos en la detención. - MOSSOS/ERTZAINTZA/GUARDIA CIVIL

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Un trabajo conjunto entre la Ertzaintza, los Mossos d’Esquadra y la Guardia Civil ha culminado con la detención en Gipuzkoa de un menor de edad, de 17 años, al que se considera el principal referente en España de la ‘red 764’, de captación y explotación de menores a través de internet.

Según los investigadores, la ‘red 764’, es una organización “extremista transnacional” que opera principalmente a través de internet y que busca captar e influir sobre menores y jóvenes vulnerables.

Esta organización criminal ha sido investigada en varios países por su vinculación con delitos como la sextorsión, el acoso organizado, la distribución de material de explotación sexual infantil, la inducción a las autolesiones, la difusión de contenidos de violencia extrema, el maltrato animal y campañas de amenazas, y hostigamiento contra instituciones, entidades sociales y personas, entre otros.