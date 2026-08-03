Máxima vigilancia ante los rebrotes en los incendios

Una mujer camina en una zona arrasada por el fuego. - EFE/MANUEL BRUQUE

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La reproducción de varios focos en los incendios de Ávila, Zamora y Castellón concentraba ayer los trabajos para estabilizar los fuegos que se registran desde hace varios días en esas y otras zonas de España.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) informó que el riesgo de incendios era máximo en toda la península y muy alto en buena parte del resto del territorio peninsular y archipiélagos, especialmente en las islas más montañosas de Canarias.

La preocupación continuaba en Burgohondo (Ávila) tras la reactivación, posiblemente de forma intencionada, de tres focos del fuego en la zona de La Adrada, que obligó a evacuar la urbanización de La Picota, tras avanzar el fuego y cruzar las llamas hacia La Iglesuela.

Por su parte, el ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico actualizó los datos sobre superficie calcinada este año y estableció en 186.544 las hectáreas forestales quemadas, frente a las 33.360 hectáreas en 2025.

En Grecia, los dos ocupantes de un helicóptero que participaba en la extinción de un incendio murieron al chocar en el aire con otro aparato, cuyos dos pilotos resultaron heridos.