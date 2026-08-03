Trump anuncia la suspensión de un nuevo ataque contra suelo iraní

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El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó el sábado por la noche que ha accedido a dejar en suspenso un eventual ataque contra Irán después de que, según indicó, Teherán y otros países de Oriente Próximo solicitasen el fin de cualquier acción armada tras haberse alcanzado un entendimiento sobre las bases para un acuerdo, si bien exigió a la parte iraní celeridad en la conclusión del pacto y amenazó con una capacidad de respuesta militar “nunca vista” desde 1945.

“Estados Unidos está preparado para atacar a la República Islámica de Irán con un nivel de terror militar, fuerza y poderío no visto desde la Segunda Guerra Mundial”, sostuvo el mandatario en una publicación en redes sociales, antes de matizar que ha decidido “cancelar el ataque por el bien del mundo y, asimismo, por la supervivencia de un Irán próspero”.

En el mismo mensaje, Trump explicó que su decisión de no poner en marcha una nueva ofensiva de gran envergadura contra Irán pasa necesariamente por la rúbrica de un acuerdo que, según detalló, contemplaría “la apertura inmediata, completa y total del estrecho de Ormuz y el fin de la amenaza nuclear iraní”. Así las cosas, el presidente estadounidense también afirmó que Israel respalda este planteamiento y concluyó su mensaje con un llamamiento a culminar las negociaciones.

Sin embargo, responsables políticos y militares iraníes salieron en las últimas horas a desmentir el último mensaje enviado por Trump, sobre la presunta reapertura del estrecho de Ormuz, al asegurar que no se ha llegado a ningún tipo de acuerdo sobre el estratégico paso.