Unos 73.500 inmigrantes han salido ya de Ceuta hacia Marruecos, según la Policía

Tranquilidad en el frontera, aunque con algún intento de entrada a nado ■La frontera del Tarajal que separa Ceuta de Marruecos amenació ayer tranquila al no haberse producido nuevas tentativas de entrada por el espigón fronterizo, si bien un pequeño grupo de una decena de personas intentó acceder a nado, siendo controlados por el personal del Ejército y de la Guardia Civil. - MARCOS MORENO / EUROPA PRESS

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Las Fuerzas de Seguridad del Estado calcularon ayer que alrededor de 73.500 migrantes han salido de Ceuta hacia Marruecos tras la entrada masiva que se produjo el pasado jueves. Sin embargo, las calles más céntricas de Ceuta, y sobre todo algunas del exterior y en la zona de monte, todavía mantenían la presencia de grupos de migrantes que entraron el pasado jueves y que se niegan a retornar de forma voluntaria a su país de origen.

Los efectivos del Ejército de Tierra y de la Policía Local informaban a estas personas que se tienen que ir hacia la frontera ya que no van a ser regularizados de ninguna de las maneras por haber entrado de forma ilegal y que la única solución es su deportación.

Además, más de 1.000 migrantes, principalmente subsaharianos, esperaban ayer a las puertas del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) para poder acceder al interior del recinto, que no solo tiene ocupadas sus 512 plazas disponibles, sino que, además, mantiene una ocupación de más de 700 personas.

A primeras horas de ayer, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, se dejaba ver por el centro de Ceuta después de la visita efectuada el sábado y haber decidido pasar la noche en la ciudad. Allí aseguró que no existía “la normalidad de la que habla el Gobierno” en Ceuta y que “basta con pisar la calle para comprobarlo”.

Desde Madrid, la presidenta de esta Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, dijo que a “medio y largo plazo” Marruecos va a “intentar quitarnos a Ceuta y Melilla”: “Hay que estar en Ceuta para vivir esa invasión intolerable que están sufriendo nuestros compatriotas”.

Por su parte, el delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez, aseguró que unos tres mil efectivos, entre miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado y militares, están desplegados en la ciudad para garantizar la seguridad y continuarán “el tiempo que sea necesario”.

Asimismo, elevó a 72 las personas que han fallecido intentando atravesar la frontera, pero la cifra podría llegar al centenar o más sumados los cuerpos en zona marroquí.