Declarada la emergencia migratoria en Canarias, con una ayuda de 15 millones

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El Gobierno declaró ayer la emergencia Migratoria en las Islas Canarias y aportará al archipiélago 15,18 millones de euros para hacer frente al repunte de llegadas de las últimas semanas, especialmente en El Hierro, que ha recibido más de 4.500 migrantes en algo más de una semana. Así lo anunció el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, en declaraciones a medios tras presidir en la Moncloa la Comisión Interministerial de Inmigración sobre la situación en El Hierro, a la que asistió también el presidente de Canarias, Fernando Clavijo y el del Cabildo de la isla, Alpidio Armas.

El Gobierno central dotará a Canarias con un refuerzo sanitario proporcionado por Cruz Roja con un millón de euros adicionales, e incrementará los equipos de Salvamento Marítimo en las islas con la incorporación de la Guardamar Calíope, por lo que Canarias tendrá a su disposición tres de las cinco guardamares operativas en España.

Paralelamente, Torres informó de que más de 16.100 personas migrantes han retornado de Ceuta a Marruecos desde el 10 de agosto. La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, también anunció que en materia de protección internacional se han registrado 849 desistimientos de solicitudes de asilo.