Los maquinistas podrán parar o no reiniciar el tren ante riesgo grave

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El Consejo de Ministros aprobó ayer un Real Decreto-ley de medidas urgentes para el refuerzo de la seguridad operacional en el transporte ferroviario y la protección social de los profesionales del sector. Entre otros aspectos, deja en manos de los maquinistas la decisión de parar el tren o no reiniciar su marcha ante situaciones de “riesgo grave e inminente”, según informó el Gobierno.

El proyecto, impulsado tras el accidente de Urda, persigue cuatro objetivos: precisar el cómputo de los tiempos de conducción de los maquinistas, reforzar las facultades de supervisión e inspección de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria, introducir principios de la cultura justa en la seguridad de la operación ferroviaria y ampliar la protección social en materia de coeficientes reductores al personal ferroviario que desempeña las mismas funciones. Se incluyen como tiempos de conducción las maniobras que impliquen el manejo del vehículo ferroviario en movimiento y las interrupciones durante las que el maquinista siga siendo responsable del vehículo, con atención a la circulación ferroviaria o a las maniobras.

Por otra parte, la jueza que investiga el accidente de Adamuz ha dado un plazo de diez días a la Guardia Civil, a los peritos judiciales para que informen del caso, con el objetivo de impulsar el esclarecimiento de los hechos y conocer el avance de las diligencias pendientes.

Paralelamente, la catedral de Toledo despidió ayer a las 69 víctimas mortales del accidente de Urda en un funeral marcado por la presencia de unos 150 familiares y de los reyes, con la ausencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. La misa fue oficiada por el arzobispo de Toledo y primado de España, Francisco Cerro Chaves, y presidida por el Cristo de Urda, que salió por primera vez de la localidad toledana.

Felipe VI y Letizia ocuparon dos sillas a la derecha del altar, situadas junto a las filas de familiares de las víctimas. En otros asientos delanteros se colocaron los voluntarios y efectivos que trabajaron en la tragedia, además de las autoridades. Estuvieron presentes el vicepresidente primero, Carlos Cuerpo, y las ministras Margarita Robles, Milagros Tolón y Mónica García, así como el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. Sánchez justificó su ausencia por su laicismo –afirmó que “nunca” asiste a actos de carácter confesional–.