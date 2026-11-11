Naufragio ante la ultraderecha

Publicado por CARLES MOLINS Creado: Actualizado:

El resultado de la entrevista de David Broncano a Santiago Abascal en La Revuelta de TVE estaba anunciado y las peores expectativas para la lucha contra la extrema derecha se acabaron cumpliendo: el líder de Vox fue vitoreado con gritos de “presidente” en un programa desdibujado que alcanzó una cuota de pantalla del 33,6% y una audiencia media de 4,8 millones de espectadores, la edición más vista de la historia.

El presentador perdió, además de su público habitual –encargado por el equipo de Vox, por temor a que “dificultase la conversación”–, su tono humorístico y convirtió el programa en una entrevista política con una tensión que podía cortarse con un cuchillo. Tanto Broncano, visiblemente nervioso, como TVE fueron objeto de críticas por el resultado: cuestionamientos al cambio climático, a la ley contra la violencia de género, rechazo a posicionarse sobre el franquismo y justificación de la “caza” de inmigrantes.

La tensión llegó a su punto álgido al final de la entrevista, cuando Broncano le dijo entre risas “no te voy a desear suerte”. “Pues yo sí, porque vas a necesitarla”, replicó Abascal, también entre risas, que justificó la broma explicando que “a veces me sale un punto de cómico, que tú has perdido en esta entrevista”.

El Gobierno cargó contra las palabras de Abascal. “Amenazar sonriendo no es hacer humor, es degradar nuestra democracia”, aseguró el presidente, Pedro Sánchez. Vox, en cambio, celebró el programa como un triunfo y el propio Abascal achacó el nerviosismo de Broncano a la “presión inaceptable” de la izquierda. Mientras, la candidata del Frente Amplio, Ada Colau, fue entrevistada ayer por la noche en el programa y defendió una televisión pública “crítica, sin censura y sin fascismo”. “A diferencia de Abascal, os podéis imaginar que yo no he elegido a mi público, ni en este programa ni en ningún otro”, dijo.

Paralelamente, Sánchez –entrevistado en La Séptima– se mostró convencido de una “movilización histórica” que superará el “70% de participación” para que, ironizó, “mucha gente diga, Pedro Sánchez, qué hijo de puta”.