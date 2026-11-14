“El PP vació la hucha de las pensiones cuando mandó”

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El conseller de Derechos Sociales e Inclusión, Raúl Moreno, recordó ayer en un acto en Lleida con la candidata del PSC al Congreso, Cristina Morón, que “el PP dejó vacía la hucha de las pensiones cuando gobernó, y ahora, con la extrema derecha, está planteando su privatización con un modelo mixto que allá donde se ha aplicado ha fracasado”. Lo dijo durante el acto que los socialistas hicieron con una veintena de entidades del tercer sector, en el que advirtió sobre los recortes y la privatización de servicios como la dependencia y las pensiones porque “si se da paso a que la iniciativa privada entre por ausencia de lo público, solo las personas que tengan capacidad adquisitiva podrán tener atención y cuidados de calidad”.

Por su parte, Morón recordó que “las mujeres, los jóvenes, las personas que padecen enfermedades irreversibles o el colectivo LGTBI deben seguir teniendo garantizado el derecho al aborto, a las pensiones, a la eutanasia, a casarse com quien quieran y a acceder a una vivienda digna”. Asimismo, recordó que “ha sido con gobiernos socialistas cuando se ha reforzado la protección social y el estado del bienestar” y que con el gobierno de Pedro Sánchez se ha aumentado un 150% las ayudas a la dependencia, y el salario mínimo ha pasado de los 735 euros en 2018 a los 1.184 actuales en 14 pagas.