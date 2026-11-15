Publicado por Marc Carbonell Lleida Creado: Actualizado:

Retrasos constantes, cancelaciones, averías y trenes saturados. Estas eran las principales críticas al sistema ferroviario español hasta este año, cuando los tres accidentes mortales de Adamuz, Gelida y Urda han acabado de quebrar la confianza de los usuarios en uno de los principales medios de transporte del Estado. El foco ya no está tanto en su fiabilidad, sino en la seguridad de, sobre todo, la alta velocidad.

El AVE ha sido la joya de la corona del Estado desde su puesta en marcha en 1992. La red, de 3.973 kilómetros, es la segunda más extensa del mundo, solo por detrás de la china. Kilómetros y kilómetros de vías necesitadas de un mantenimiento que ha resultado ser insuficiente, a juzgar por los centenares de limitaciones temporales de velocidad impuestas en todos los corredores que los maquinistas han exigido para evitar más tragedias, tras el accidente del pasado 18 de enero en Adamuz. Casi un año después, todavía se investigan las causas de la rotura de carril que supuso la pérdida de 46 vidas al colisionar un tren Alvia de Renfe con un Iryo que descarriló. En Urda, cuando hace dos semanas murieron 69 personas por el alcance de un AVE a un Iryo, la principal hipótesis apunta al error humano de un controlador de Adif que se habría podido evitar si no hubieran fallado los dos sistemas de seguridad vigentes.

La inversión en la infraestructura ferroviaria se ha doblado en la última década, de 2.131 millones de euros en 2015 a 4.696 el año pasado, según datos del ministerio de Transportes. En la red de alta velocidad ha subido de 1.781 a 2.283 millones, según las mismas fuentes. Sin embargo, las fechas son difícilmente comparables: la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) cifra en un 42% el aumento del tráfico de trenes en la alta velocidad entre 2019 y 2024, a raíz de su liberalización y la entrada de las operadoras privadas Ouigo e Iryo en 2021 y 2022, respectivamente.

El sindicato CCOO denuncia que España invierte solo el 15% de su presupuesto en mantenimiento, la mitad que varios países europeos, que alcanzan el 30%. No obstante, la misma CNMC señala que España registra una circulación diaria por kilómetro de red de 58 trenes, mientras que en Francia son 96 y en Italia 248. Pero hay que tener en cuenta que el tráfico es muy dispar en cada línea: algunas del norte del Estado no alcanzan los 40 trenes al día, mientras que en la Madrid-Sevilla —donde se han concentrado los dos fatales accidentes— circulan más de 120 convoyes diarios de viajeros.

La crisis de confianza en la alta velocidad se traduce en una caída de usuarios. La línea que conecta Lleida con Barcelona y Madrid llegó a su pico en el segundo trimestre de 2025, con 3,94 millones, pero desde entonces ha perdido más de 500.000 (un 13%), al quedarse en 3,42 millones en el mismo periodo de este año. Se trata del nivel más bajo en un segundo trimestre desde 2022. Renfe, la única compañía que da servicio en Lleida, pierde 369.312 usuarios, un 15%. Pese a esta bajada interanual, la línea recupera usuarios respecto al primer trimestre, cuando registró los peores datos en casi cuatro años. Desde el pasado 5 de febrero, el tiempo de trayecto entre las capitales del Estado y Catalunya se ha incrementado en 25 minutos por las limitaciones de velocidad, y han quedado suprimidos los últimos servicios del día.

La alta velocidad también ha estado afectada por las últimas huelgas de maquinistas, que han cancelado servicios, y por incidencias como la del pasado 12 de octubre, cuando un AVE incendiado cerca de Zaragoza dejó la línea cortada cinco horas.

“Las invesiones deben acelerarse” La actual crisis ferroviaria “es consecuencia de muchos años de desinversión y de un mantenimiento insuficiente de la red”, señala el Partit Socialista en Lleida. “Desde el 2018”, continúa, “con el Gobierno de Pedro Sánchez, se ha producido un cambio de rumbo, con una inversión que ha pasado de los 1.700 millones de euros aquel 2018 a los más de 3.000 millones de euros ya ejecutados. Es un esfuerzo importante, pero todavía insuficiente”, añade el partido. Los socialistas afirman que las inversiones deben agilizarse en un futuro inmediato para que las infraestructuras, especialmente de regionales y de cercanías puedan entrar en la modernidad: “Hay que continuar invirtiendo y acelerar las actuaciones para que este cambio se traduzca en infraestructuras modernas, nuevos trenes, mejores frecuencias y, sobre todo, un servicio fiable y de calidad que la ciudadanía se merece”.

Usuarios denuncian retrasos constantes y falta de plazas en los Avant Los usuarios del Avant entre Lleida y Barcelona son de los mayores damnificados por el mal estado de la red. Sin ir más lejos, el pasado 31 de octubre se cancelaron el de las 8.10 horas de ida a Barcelona y el de las 16.05 horas de vuelta por una avería en una puerta del tren. “Afectados se han tenido que esperar hasta una hora y media antes de que les comunicaran que el tren no salía”, lamentó el portavoz de la plataforma Usuaris Avant de Catalunya, Kevin Bruque, que denuncia retrasos constantes y falta de plazas, sobre todo en el tren de las 7.05 horas. Después de que Lleida perdiera 420 plazas diarias de Avant a principios de septiembre a causa del cambio de modelos de trenes, Renfe prevé sustituirlos todos por otros con más plazas, lo que permitirá ganar 528 asientos cada día. Es decir, 108 más respecto a antes de septiembre.

Plan de inversiones estatal a largo plazo El PP sitúa como prioridad “recuperar la seguridad, la puntualidad y la calidad del servicio” con un “refuerzo del mantenimiento preventivo, revisar las limitaciones de velocidad, mejorar la gestión de las incidencias y garantizar una información adecuada a los pasajeros”. Pone el foco también en los usuarios de Avant, “que no pueden continuar sufriendo las consecuencias de una red ferroviarias saturada sin garantías y compensaciones adecuadas”. Considera que “la situación ferroviaria es muy preocupante” porque “los usuarios de Lleida sufren retrasos, incidencias, cancelaciones y una falta de fiabilidad que afecta directamente en su vida cotidiana”. Asegura que “las inversiones deben formar parte de una planificación estatal a largo plazo, con dotaciones suficientes y una ejecución efectiva. No se trata solo de anunciar grandes cantidades, sino de asegurar que las inversiones lleguen”.

Traspaso de Rodalies y garantizar la seguridad ERC lleva en su programa electoral “culminar el traspaso integral de Rodalies, garantizar la seguridad y la fiabilidad de la alta velocidad, descentralizar la gestión y el mantenimiento de las infraestructuras, garantizar la financiación y la ejecución íntegra del Pla de Rodalies, aumentar la capacidad de la red ferroviaria convencional y eliminar los cuellos de botella, impulsar la línea orbital ferroviaria para conectar las ciudades de la región metropolitana sin pasar por Barcelona, impulsar los estudios para ejecutar el eje transversal ferroviario, ejecutar los nuevos intercambiadores de Sant Cugat del Vallès y culminar el corredor mediterráneo y reforzar el transporte ferroviario de mercancías”. Considera que “el colapso ferroviario en Catalunya es evidente” porque “durante décadas, el Estado ha priorizado la construcción de nuevas líneas de alta velocidad antes que el mantenimiento”.

Pacto de Estado ferroviario Comuns-Front Ampli defiende un Pacto de Estado ferroviario, de modo que haya inversión estable más allá de los ciclos electorales. También apuesta por revertir la liberalización ferroviaria, “basada en razones de seguridad y siniestralidad”. Además, los de Ada Colau defienden que Adif y Renfe deben integrarse funcionalmente y que la inversión pública ferroviaria tiene que aumentar. Incluyen en las inversiones el desarrollo de Rodalies Lleida, con más frecuencias y una conexión con Monzón, con paradas en Almacelles y Raimat, así como más inversión y plazas en los Avant. Sostienen que hay que priorizar la utilidad social como eje de la inversión, más allá y por encima de la rentabilidad de las líneas, y aseguran que hay que garantizar salarios competitivos en el sector para atraer a profesionales cualificados. Apuestan también por revisar las puertas giratorias en este sector.