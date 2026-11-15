Melero se compromete a desatascar el Eix Pirinenc

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El candidato del PP por Lleida, Roger Melero, se comprometió ayer a desatascar las inversiones pendientes para el Eix Pirinenc (N-260) si obtiene representación en el Congreso. Un compromiso que asumió en una carpa informativa en La Seu d'Urgell, donde prometió que trabajará para que “vivir en un municipio de montaña no signifique tener menos oportunidades ni más dificultades para desplazarse”. En este sentido, Melero criticó la lentitud de la ejecución del conveio de 260 millones de euros para el Eix Pirinenc, firmado en 2024. “Dos años después, varias actuaciones siguen pendientes y el mismo convenio ha necesitado un reajuste de las anualidades para adaptarlas al ritmo real de ejecución”, afirmó el candidato del PP. “Las infraestructuras no son un lujo, son una necesidad, queremos un Pirineo con carreteras seguras”, concluyó.