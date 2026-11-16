Feijóo acusa a Sánchez de liderar “con incompetencia”

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El presidente del PP y candidato a la presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, pidió ayer en un mitin en Santander ante unas 4.000 personas movilizar el voto para su formación de cara a las elecciones del próximo día 29, y defendió que España necesita “decencia, ambición y gestión” para abrir una nueva etapa política. Durante su intervención, el expresidente gallego acusó al Gobierno de haber llevado al país a la “decadencia”, con “un régimen de corrupción, de incompetencia y de jetas”. El líder ‘popular’ reivindicó la gestión de su partido en los territorios donde gobierna y aseguró que “cuando gobierna el PP las cosas funcionan”.

Feijóo aseguró que Pedro Sánchez avanzó las elecciones porque “está muerto de miedo por el calvario judicial que le espera” y repasó los últimos casos de presunta corrupción que se han publicado, como la investigación de la UCO sobre irregularidades en la financiación del PSOE o el caso abierto por la Fiscalía Europea por las pulseras antimaltrato.

Por otro lado, Feijóo también le pidió a Sánchez “que le diga a sus socios de EH Bildu que no violenten la campaña”, después de que el candidato popular por Guipúzcoa, Jon Echeverría, tuviera que cancelar el sábado un acto por el lanzamiento de botellas, petardos y huevos. “Para el que lleva gobernando toda la legislatura con esa gentuza, señor Sánchez, dígale a sus socios que no violenten la campaña, que no le peguen patadas y puñetazos a los chavales”. Echeverría, al que Feijóo irá a apoyar mañana a Guipúzcoa, dejó claro que continuará con su campaña y, en un acto en San Sebastián, lanzó un mensaje a los “proetarras violentos: no tenemos miedo”.

En otro orden, el presidente del PP de Catalunya, Alejandro Fernández, y el candidato del PP de Lleida al Congreso, Roger Melero, de visita a la Fira de l’Oli de Maials, plantearon la necesidad de revisar el impacto de la retirada temporal obligatoria del 12% de la producción de aceite de oliva sobre los productores catalanes y, especialmente, sobre las cooperativas y explotaciones de las comarcas de Lleida y se interrogaron sobre “por qué continúan entrando importaciones procedentes de terceros países”.