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El cabeza de lista de ERC al Congreso, Gabriel Rufián, defendió ayer un “gobierno de concentración” en Catalunya si PP y Vox ganan las elecciones a las Cortes el día 29. En un desayuno informativo de Amics del País, y al ser preguntado sobre si ERC debería “hacer piña” con el PSC ante un gobierno PP-Vox, Rufián se mostró partidario de que este ejecutivo “de concentración” reúna a “cualquier demócrata” que quiera defender “las competencias, el pueblo y el gobierno de Catalunya”. Pocas horas después, el líder de ERC, Oriol Junqueras, aseguró que su partido no da por descontado que PP y Vox vayan a gobernar tras el 29 de noviembre, y al ser preguntado por la propuesta de Rufián, de hacer un Govern de concentración dijo: “No nos precipitemos”.

Este no fue el único desencuentro público de ambos dirijentes ayer. Rufián no prevé recibir al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont cuando vuelva a Catalunya tras ser amnistiado, pero Junqueras sí lo hará: “Recibiré a todo el mundo que pueda recibir porque mi trabajo es intentar hablar con todo el mundo, solo faltaría, y especialmente con gente que ha sufrido represión”. Junqueras apostó por “tener la mejor interlocución posible con todo el mundo”.

Por otro lado, las candidata de ERC al Congreso por Lleida, Inés Granollers, reivindicó desde el polígono industrial de Vila-sana el potencial de Ponent para participar en la recuperación del peso industrial de Catalunya en el ámbito agroalimentario y la bioeconomía. Reclamó “facilitar las inversiones industriales, modernizar las empresas, impulsar la innovación y crear puestos de trabajo calificados y bien remunerados”.