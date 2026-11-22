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El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, advirtió ayer que el simbólico Puente de Kerch, que une la península de Crimea ucraniana bajo control ruso con territorio ruso, “no seguirá en pie”, con lo que amenaza con nuevos ataques contra esta infraestructura.

En la última semana, las fuerzas ucranianas han alcanzado el puente en hasta tres ocasiones, causando daños graves a parte de la calzada.

Zelenski advirtió además que el presidente ruso, Vladímir Putin, debe asumir que Ucrania seguirá lanzando ataques de represalia contra territorio ruso en respuesta a los ataques contra vías de ferrocarril y puentes ucranianos.

Paralelamente, gobiernos y dirigentes de distintos países europeos expresaron su solidaridad con Dinamarca tras desvelarse un intento de asesinato contra un ciudadano con doble nacionalidad –ucraniana y estadounidense– en territorio danés, una operación que las autoridades atribuyen a los servicios de inteligencia rusos.

Por otra parte, las autoridades rusas denunciaron la muerte de seis personas en un ataque de un dron ucraniano en la localidad de Yubileinoye, en la parte de la región de Lugansk controlada por Moscú.