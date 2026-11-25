Publicado por Cynthia Sans Creado: Actualizado:

El voto de los más de 25.600 españoles residentes en Andorra llamados a las urnas el domingo arrancó el pasado día 21 y acaba mañana previsiblemente con una afluencia récord, hasta ayer, de unos 800 votantes diarios, el doble de lo habitual. Las colas en el consulado, en la calle Prat de la Creu de Andorra la Vella, son visibles durante toda la semana y la previsión es romper todos los registros y superar de manera importante la participación del 2023, cuando votaron 3.691 electores mediante opciones por correo o en persona. La cifra representó entonces el 15% de los inscritos, que fueron 24.500 electores (un 20% leridanos) . El voto por correo acabó ayer.

La alta movilización no fue la única causa de las esperas. Según publicó el Diari d’Andorra, varias personas se presentaron sin la documentación electoral enviada a los domicilios y tuvieron que realizar los trámites en el consulado antes de votar. Estas gestiones adicionales ralentizaron el ritmo de atención e hicieron crecer las colas. La documentación se ha enviado en dos fases por la oficina del censo electoral. En un primer envío, previsto entre el 24 y el 30 de octubre, los electores debían recibir los sobres y los certificados censales. Las papeletas se enviaron posteriormente, entre el 4 y el 8 de noviembre. También se pueden descargar por internet hasta el jueves. El consulado dispone de papeletas y sobres oficiales, así como medios informáticos para obtener la documentación necesaria. Esto permite resolver incidencias determinadas sobre el terreno, aunque el proceso requiere más tiempo cuando el elector llega sin los papeles preparados. Las urnas continuarán abiertas hoy y mañana, de nueve de la mañana a seis de la tarde.

Las imagenes de colas se han repetido en numerosos países en diversos consulados de distintas ciudades, con esperas significativas en París, Ámsterdam, Zúric, Londres, Miami, Washington o Sydney.