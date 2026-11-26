Sabemos que tienen apuntado el día y la hora del debate de SEGRE en la hoja del calendario de pared de su cocina, entre visita al médico y al especialista. Lo esperan con ganas. Igual que lo esperan con ganas los mismos candidatos, después de haber participado en veinte debates más durante esta —por suerte— ligera campaña electoral. Todos los medios y organizaciones relevantes han planteado debates a los candidatos. Tantos que si vamos abriendo el abanico veremos debates hasta en las comunidades de vecinos. Tiempo al tiempo.

Lo que sí habrá, vuelvo al tema, es el debate de Grup SEGRE. El mejor de todos, me atrevería a decir. El debate final. The last one. El que va a hacer decantar la balanza. Este año va a ser a tres bandas —PSOE, ERC y Junts-, pero el año 2023 fueron cuatro, los candidatos a enfrontarse entre ellos: la histórica Mínguez del PSOE (casi hablo de ella en cada artículo), el histórico Gavín de Junts, la que va camino de histórica Granollers de ERC y la fugaz Torres, del fugaz Espai CiU. Lo moderó la que es hoy la directora de SEGRE, Anna Sàez y, la crónica, el periodista Santi Costa Domingo la tituló “Tres señoras y un señor” en clara referencia al programa de la casi extinta TV3 donde Nierga, Brunet y Griso entrevistaban cada día a un señor. ¿Que qué dijeron? Si quieren saberlo seguro que encontrarán las crónicas en nuestro espacio digital.

Lo dicho, mañana viernes hay el debate, primero lo podrán ver en el digital de SEGRE (12:45h) en directo y en streaming, y por la noche en Lleida TV (21:30h). No se lo pierdan.