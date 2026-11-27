Un cayuco llegó el miércoles por la noche por sus propios medios al puerto de La Restinga, en El Hierro. - EFE/ GELMERT FINOL

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La Unidad Militar de Emergencias (UME) ha movilizado un equipo sanitario integrado por un total de 120 efectivos y 25 medios para apoyar en la emergencia migratoria existente en la isla de El Hierro.

El dispositivo está integrado por un total de 120 militares, entre ellos 3 médicos, 8 enfermeros y 15 técnicos sanitarios, así como 25 medios, que incluyen dos ambulancias. Asimismo, efectivos de la UME instalarán dos puestos sanitarios avanzados sobre el terreno, para coordinar y dirigir el desarrollo de las actuaciones médicas asignadas, según informó el ministerio de Defensa.

El número de efectivos y medios de la UME podrá ampliarse en caso de que la evolución de la situación así lo requiera, señaló Defensa.

Este despliegue responde a la solicitud realizada el miércoles por el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, tras activar el Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Canarias (Plateca), el marco director bajo el que se organizan los servicios de emergencia ante situaciones de grave riesgo, ante el “desborde” de sus medios para afrontar la emergencia migratoria en la isla.

El presidente canario dio este paso después de que, solo en los últimos dos días, hayan llegado casi 3.000 inmigrantes en pateras y cayucos a la isla de El Hierro, cuyo censo de población es de 12.000 habitantes.

Solo en la noche del miércoles y la madrugada de ayer jueves, la isla recibió siete cayucos con 632 migrantes a bordo, según los últimos balances ofrecidos por Salvamento Marítimo.

El delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, admitió ayer que la crisis migratoria en El Hierro “ha sido anómala” en esta época del año, “muy superior a la de otros años”, después de “año y medio prácticamente de una evolución muy positiva” en cuanto al flujo de la migración, habiéndose producido una “reducción” en la llegada de personas al archipiélago.

Por su parte, la presidente del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, criticó la “deslealtad institucional” del delegado del Gobierno, que sigue sin crear la junta única de seguridad ni informa sobre la derivación de migrantes a la isla.