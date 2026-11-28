Día frío, niebla espesa. Parecía que el último día de campaña se les haría muy largo a los candidatos, que ya acumulaban mucho cansancio, pero fue quedar con el fotógrafo de SEGRE para la tradicional foto de grupo que publicaremos mañana y salió el sol. La vitamina D sentó muy bien a los aspirantes a diputados, que llegaron con la adrenalina por la nubes al debate de SEGRE. “Relax, señores”, recomendaba el moderador, nuestro compañero Jordi Sebastià. Quedó claro que había un escaño en juego. Las encuestas dan por hecho que el PSC conservará los dos que tiene por Lleida, ERC mantendrá el de Inés Granollers pero, ¿qué pasa con el cuarto? Isidre Gavín, de Junts, aspira a revalidarlo, pero está muy disputado. Desde el PSC, Cristina Morón, candidata por sorpresa tras la renuncia de Montse Mínguez, era la que a priori se jugaba menos y consciente de que sus rivales estaban on fire, no arriesgó más de la cuenta. Se metió en el jardín de la defensa de la unidad de España, pero no tuvo ninguna salida de tono. Eso sí, se le hacían largos los bloques y siempre le sobraban minutos. Cosas de estrenarse en el cargo. “Me gusta porque nunca se enfada”, reconocía una de las acompañantes de la comitiva de Junts. Isidre Gavín ya era diputado en el Parlament de Catalunya a los 23 años y quedó claro que la veteranía es un grado. No se dejó ninguno de los eslóganes electorales de su partido, esquivó algunas balas y manejó bien los tempos. Hasta se guardó un poco de sal para echar en alguna herida sacando a relucir declaraciones de Podemos que comprometían a Esquerra. Inés Granollers no tiene una trayectoria tan dilatada, pero desde luego, demostró haber aprovechado el tiempo en el Congreso de los Diputados y exhibió solvencia de veterana, de ahí que no picara en las provocaciones ni una sola vez. Presumió de gestión y de pragmatismo. Parece que el famoso peix al cove ha cambiado de bando. Lo que cambian son los temas. O, lo que es lo mismo, las preocupaciones de los electores. Vivienda, seguridad y migraciones hicieron saltar chispas. Se habló (poco) de despoblación, se reivindicó la necesidad de que agricultores y ganaderos se ganen la vida (ahí hubo unanimidad) y se pasó de puntillas por el procés y, de nuevo, con un agrio debate entre Granollers y Gavín porque el juntaire dio la amnistía por amortizada sin reparar que no se les había aplicado a los republicanos Lluís Salvadó y Josep Maria Jové.

Buenas formas

Hubo tensión, si no no hubiera sido un debate electoral, pero nos gustó que ninguno de los candidatos mandara callar a otro llevándose el dedo a la boca y que no se tuviera que preguntar si condenaban la violencia machista porque se da por descontado. Una vez fuera del plató, despedida cordial, como debe ser. Hoy toca reflexionar y, mañana, ya no habrá encuesta que valga.