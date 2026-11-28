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El último día de la campaña estuvo marcado por los intentos de robo de votantes indecisos entre los principales partidos. Por su parte, el candidato del PSC, Jordi Hereu, apeló directamente a los votantes de Junts para defender el autogobierno de Catalunya y “derrotar” a quien “amenaza” las instituciones catalanas, en referencia a PP y Vox. Mientras, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, apeló a los votantes del PSOE y les prometió “decencia, rigor y responsabilidad”. Reivindicó que “no os pido que dejéis de ser de izquierdas, pero vosotros no votasteis esto”. También se dirigió a los votantes independentistas que quieren “un cambio”, a quienes pidió el voto “prestado” para hacer del PP “la casa común” de los catalanes. Asimismo, el candidato de ERC, Gabriel Rufián, apeló al electorado socialista: “El PSC no merece vuestro voto”, dijo.

El líder del PSOE, Pedro Sánchez, cerró la campaña llenando la Caja Mágica de Madrid con 14.000 personas y pidió “movilización” para plantar cara a la “involución” del PP y Vox. Entre gritos de “sí se puede”, insistió que estas elecciones “no van de él”, sino de “si queremos que continúe habiendo un gobierno de coalición progresista o dar a los de la motosierra los controles del estado del bienestar”. En el mitin participaron Pedro Almodóvar, Tequila y Alice Wonder.

Mientras, Feijóo eligió Sevilla para poner fin a la campaña, donde delante de unas 9.000 personas clamó contra “la estrategia del miedo” de la izquierda y anticipó que mañana llegará “el cambio”. Afirmó que “esta vez sí que lo conseguiremos, no solo ganaremos, sino que gobernaremos, las dos cosas”. El mismo día, por la mañana, el líder de la oposición dio un mitin en L’Hospitalet de Llobregat. Allí aseguró que en el debate electoral del jueves estuvo “tranquilo” y se lo pasó “muy bien”.