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21:30 El PP ganaría las elecciones con 130 escaños y lograría la mayoría absoluta con Vox, al 29% escrutado 21:44 29/11/2026 21:44 29/11/2026 El PP ganaría las elecciones generales con 130 diputados, y con los 49 escaños de Vox alcanzarían juntos la mayoría absoluta, con el 29% de los votos escrutados. Con ese porcentaje, el PSOE obtiene 116 escaños. Frente Amplio logra 11 y ERC 10; EH Bildu 7; Junts, 5; y Adelante Andalucía 4. PNV tendría 3 escaños, Compromís 3, BNG 2 y Podemos no consigue ninguno.

20:16 El sondeo en Lleida: PSC (2), PP (1) y ERC (1) 20:28 29/11/2026 20:28 29/11/2026 El PSC mantendría los 2 diputados del 2023, PP conseguiría 1 y, por lo tanto, representación en esta demarcación, a diferencia de Vox, que no obtendría ninguno, según el sondeo de Sigmados para 3Cat y RTVE. ERC mantendría el que tenía hace cuatro años y el que tenía Juntos bailaría, y la formación de Carles Puigdemont se podría quedar sin representación. Lleida El sondeo a pie de urna en Lleida: PSC (2), PP (1) y ERC (1) Segre

20:05 PP y Vox podrían obtener mayoría, con PSOE segundo, según los sondeos a pie de urna 20:16 29/11/2026 20:16 29/11/2026 El PP ganaría las elecciones en las Corts de este domingo 29 de noviembre con un 32,2% de los votos y una horquilla de entre 129 y 134 escaños, según el sondeo de Sigmados para 3Cat y RTVE. El PSOE conseguiría la segunda posición con el 28,8% de los votos, que le darían entre 119 y 124 escaños en unos comicios marcados por el alta participación, que la encuesta sitúa en el 76,9%. La tercera posición sería para Vox, con el 16,2%. Eso le daría una horquilla de entre 44 y 48 escaños. El sondeo da mayoría absoluta a populares y Vox, que sólo no sumarían en la parte más baja de las horquillas de los dos partidos. En Catalunya, el PSC (16-18) se impondría en ERC (9-10), PP (7-8), Juntos (4-6), Vox (6) y Comuns-FA (3).

19:40 Lleida aporta 4 diputados al Congreso

20:01 29/11/2026 20:01 29/11/2026 Hay que recordar que la provincia de Lleida aporta cuatro de los 350 diputados del Congreso. En 2023 el PSC sacó dos diputados con 53.860 votos, ERC uno con 34.063 y Junts otro con 33.001 sufragios. Sin embargo, el PP, a pesar de obtener 23.428 papeletas, se quedó sin representación. Ahora, todo parece que estará mucho más igualado por debajo, ya que según la encuesta de SEGRE habría una diferencia de décimas en intención de voto entre Junts y PP. Asimismo, el PSC mantendríalos dos diputados e incluso podría optar a un tercero que disputaría los de Puigdemont y los populares, mientras que ERC conservaría el suyo.

19:35 Los diez municipios con mayor participación hasta las 18:00h

19:35 29/11/2026 19:35 29/11/2026 Dentro del conjunto de los 231 municipios leridanos, las tasas de participación más altas se concentran en localidades de menor dimensión donde el voto ha rozado o superado el 70%. Te los dejamos en esta noticia.

Comarques Aquests són els municipis de Lleida amb més i menys participació a les 18:00h: consulta la taula J.T.

19:34 Los municipios de Lleida con menor participación en las 18:00h 19:34 29/11/2026 19:34 29/11/2026 Los registros de participación más bajos a las 18:00 horas se sitúan entre el 42% y el 48%, principalmente en municipios del ámbito pirenaico y de montaña. Cava, Farrera, Alins o Llimiana. Consulta la tabla. Comarques Aquests són els municipis de Lleida amb més i menys participació a les 18:00h: consulta la taula J.T.

18:28 La participació a Lleida a les sis de la tarda és del 61,78%, un 16,68% més que el 2023 18:59 29/11/2026 18:59 29/11/2026 La participació a Catalunya és del 66,54% en aquestes eleccions del 29-N amb dades de les 18 hores, gairebé 18 punts més que en els comicis del 2023, quan es va registrar un 48,72% a aquesta hora. Es tracta d’una xifra de participació rècord a Catalunya respecte a les eleccions generals i supera el 40,58% dels comicis d’abril del 2019.



Pel que refereix al conjunt de l’Estat, la dada a les sis de la tarda se situa en un 68,16%, la qual cosa suposa 15 punts més que fa tres anys, rècord històric en unes de generals. Llavors, la participació va ser del 53%. Respecte a la província Lleida la xifra a les 18 hores és del 61,78%, 16,68 punts més que el 2023.

17:25 Humor en las mesas, Frente Amplio contra el Obrero, líos con el DNI digital y un pueblo comiendo en casa del alcalde 18:58 29/11/2026 18:58 29/11/2026 Una vez solventadas algunas incidencias en el uso del DNI digital, que por primera vez se puede utilizar para identificarse en las urnas, la jornada electoral ha registrado pocas anécdotas en colegios que se han llenado más de lo habitual, lo que algunos miembros de la mesas han decidido tomárselo con humor. Como el presidente de la mesa en la que ha votado el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en un instituto madrileño que le ha dicho: "Aquí vota Anatop At'" cuando estaba conversando con él sobre el hecho de que su mujer lo hacía en otra mesa. Sociedad Las anécdotas de la jornada electoral: Humor en las mesas, Frente Amplio contra el Obrero, líos con el DNI digital y un pueblo comiendo en casa del alcalde EFE

15:00 La participación en Lleida es del 42,26% a las dos de la tarde, 7,21 puntos más que el 2023 18:56 29/11/2026 18:56 29/11/2026 La participación en Catalunya es del 45,2% en estas elecciones del 29-N con datos de las 14 horas, casi ocho puntos y medio más que en el 2023, cuando se registró un 36,78% a esta hora. Por lo que hace en España, el dato se sitúa en un 45,7%, más de cinco puntos más que hace tres años. Entonces, la participación en las dos era del 40,48%. En la provincia de Barcelona, el dato sube al 45,68%; en Tarragona, es del 45,37%; a Lleida, ha participado los 42,23% de los electores, y a la demarcación de Girona, el 43,47%. Por demarcaciones, la cifra de participación en Barcelona a las 14:00 horas es del 45,63 %, unos 8,5 puntos más que en 2023; mientras que en Tarragona es del 45,27 %, unos 7,7 puntos extra; en Girona es del 43,54 %, unos 8,8 puntos más; y en Lleida del 42,25 %, unos 7,2 puntos extra. En Barcelona ciudad, la participación ha subido hasta el 44,97 % a las dos de la tarde, 8,76 puntos más, con un total de 491.122 electores que ya habían depositado su voto.