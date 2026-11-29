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El PSC mantendría los 2 diputados del 2023, PP conseguiría 1 y, por lo tanto, representación en esta demarcación, a diferencia de Vox, que no obtendría ninguno, según el sondeo de Sigmados para 3Cat y RTVE. ERC mantendría el que tenía hace cuatro años y el que tenía Juntos bailaría, y la formación de Carles Puigdemont se podría quedar sin representación.

En el conjunto del Estado español, el PP ganaría las elecciones en las Cortes de este domingo con un 32,2% de los votos y una horquilla de entre 129 y 134 escaños, y podría gobernar con VOX, que obtendría una horquilla de 44-48 escaños.