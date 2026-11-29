Sócrates dijo que “cuando se pierde el debate, el insulto se convierte en el arma del perdedor”. Pues parece que en estas elecciones muchos políticos han optado directamente por la afrenta y la descalificación personal antes que plantear propuestas. Y es que en esta campaña hemos visto como miembros de PP, y sobre todo de Vox, han llamado “mierda”, “mafioso”, “matón” e “hijo de puta” a un presidente del Gobierno, y lo han llegado a comparar con un psicópata asesino como José Bretón; hemos presenciado cómo miembros de Junts llamaban “maltratador emocional” e “inútil” a Gabriel Rufián y cómo este replicó calificándolos de “colaboracionistas”; y a una ministra como Diana Morant diciendo que “a todos nos hubiera gustado” que Sánchez le hubiera dado al candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, “4 bofetadas bien dadas”. Y así podríamos seguir hasta llenar todas estas líneas. Un hecho que deja en evidencia el nivel de la clase política de este país y de su sociedad, que ha permitido normalizar estos comportamientos. Así lo ven los filósofos Josep Maria Forné y Ramon Camats, que lamentan la “degeneración moral” de la política “que hemos avalado”.

“La verdad se ha devaluado tanto que la mentira se ha instalado en el debate político, y eso provoca que cuando no haya argumentos para rebatir la verdad se defienda la mentira con el insulto y la grosería”, asegura Forné. Una opinión que comparte Camats, que señala que el insulto es un paso más hacia la deshumanización. “Cuando alguien como Ayuso comparó con garrapatas a los andaluces, lo que hace es deshumanizarlos, como hacía el nazismo, y la deshumanización prepara a los oyentes para la destrucción física, dejan de ser una persona y, por lo tanto, no merecen dignidad ni respeto”, reflexiona Camats. Añade que “lo más grave no es la actitud de algunos políticos, sino la complacencia silenciosa de la sociedad. Eso es lo terrible, porque la gente lo encuentra bien y lo avala”.

Pero ¿cómo hemos llegado a esta situación? Para Forné “es una consecuencia de la posmodernidad acentuada por las sucesivas crisis económicas a las que hay que sumar las redes sociales y las fake news”. Para Camats, Internet también ha sido determinante, “al haber contribuido a una deseducación profunda, hemos dado por bueno el mundo virtual y esto es culpa de todos; no habernos dado cuenta de esto es una manifestación de la incultura de la gente”.

¿Y cómo revertimos esta situación? Con regeneración y educación. “La democracia liberal ha pasado por grandes crisis, pero ha salido adelante, debe haber una regeneración, hacer un alto y reconducir esta situación con generosidad y respeto”, según Forné. Camats, en este caso, es más claro: “Solo la cultura y la educación transformarán la sociedad”.