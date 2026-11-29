N os encontramos a horas de que se acaben las incógnitas de la campaña electoral, teóricamente de dos semanas de duración, aunque en realidad ha parecido tan eterna como la precampaña. Ha predominado la bronca pero, sobre todo, han dominado mensajes de ataque al contrario más que de propuestas. Quizás debido a que en estas dos semanas parecía más importante no equivocarse que arriesgar. Habrá que ver cuán larga será esta noche electoral porque ahora, y bien lo saben los dos candidatos con posibilidades de morar en la Moncloa, no vale con ganar, con ser el más votado y tener más escaños. Que se lo digan a Alberto Núñez Feijóo, que vio cómo Pedro Sánchez consiguió hace casi cuatro años aglutinar a izquierdas y derechas para privarle de presidir la mesa del Consejo de Ministros.

Esta noche la cosa va de bloques, entre rojos de diferentes tonalidades, del PSOE al Frente Amplio pasando por un Podemos en unas horas más que bajas, por una parte, y azules de los populares con el verde de la ultraderecha de Santiago Abascal. Si nos atenemos a las encuestas, incluidas esas que hace días que no se pueden publicar por una normativa trasnochada y con perdón del CIS de Tezanos, la suerte parece echada. Todo apunta a una victoria holgada de la derecha y la ultraderecha, con una revancha para un Feijóo que hace cuatro años pasó de la euforia a la más honda de las decepciones porque fue el primero pero en vez de alcanzar el banco azul se quedó en el granate, como jefe, pero de la oposición.

Con todo, ha admitido que no se puede vender la piel del oso antes de cazarlo y no ha querido dar nada por ganado porque delante tiene a un ave Fénix llamado Pedro Sánchez. Supo buscar las vías para conseguir hacerse con el liderazgo del PSOE tras recorrer España en un Peugeot 407 acompañado de José Luis Ábalos, Koldo García y Santos Cerdán. Una intimidad que, según afirma, no fue suficiente para conocerlos y los dos primeros están condenados en firme por corrupción y el tercero está imputado en un camino que, salvo sorpresa mayúscula, le llevará al banquillo. Después, fue el primer líder político en desbancar a un presidente de Gobierno en una moción de censura, un Mariano Rajoy ajusticiado por la corrupción. La última gran victoria de Sánchez ha sido casi agotar la legislatura con unas alianzas más que complicadas que había conseguido que votaran lo mismo Junt y ERC o PNV y Bildu. Esta noche saldremos de dudas de si consigue su ansiada remontada, de la que ha hecho su bandera entre bailes y camisetas ajustadas durante los mítines, el primero de ellos con golpe de efecto con arenga de su mujer y beso incluido.

Pero ni uno ni otro son suficientes, las mayorías absolutas han pasado a la historia, al menos con el actual tablero político. Así que Feijóo necesita de un Abascal que se ha moderado, si se puede decir así, durante estas dos semanas, pero que ha mantenido la migración como su gran argumento. Está claro que Vox tendrá un resultado impensable hace apenas un par de años, pero entre unos y otros han engordado sus posibilidades. La insatisfacción por una cesta de la compra cada vez más cara, unos impuestos cada vez más altos y una vivienda cada vez más inaccesible han puesto alfombra roja, pero no socialista, para sus recetas. Unas recetas que se resumen en una, la reemigración, forma fina de llamar a la expulsión de extranjeros, aparece como pócima que sirve para atajar todos los males.

Sánchez tampoco lo tiene nada fácil. Está claro que solo no se mantendrá en la Moncloa, pero su gran problema es que poco podrá encontrar a su izquierda. Podemos, según auguran todas las encuestas, puede tener un batacazo de tal magnitud que incluso Irene Montero tiene que luchar hasta por el último voto para asegurarse el escaño. Habrá que ver cuán vasto es el Frente Amplio, que el PSOE ha ido fagocitando tanto como ha podido. Ada Colau se ha enfadado porque el PSOE le ha ido copiando el programa e incluso el Consejo de Ministros y luego la Diputación Permanente del Congreso han aprobado algunas de sus medidas estrella de los últimos años y que los socialistas aparcaban. Esta campaña han llegado los famosos martes sociales, en los que el Gobierno ha aprobado decretos con coste multimillonario, al mismo tiempo que Bruselas advertía que España estaba estirant més el braç que la màniga con la amenaza de abrirle un expediente.

Jornada de reflexión

El candidato socialista, Pedro Sánchez, pasó ayer la jornada de reflexión practicando deporte, junto a su esposa, Begoña Iglesias. Por su parte, el candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo viajó a Ceuta para “cumplir un compromiso personal”.