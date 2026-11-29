Decimoséptimas elecciones en la actual democracia y decimoprimeras que se convocan de forma anticipada. Once años sin mayorías absolutas, algo que obliga a los partidos (único canalizador del voto en las Cortes Generales) a equilibrios a veces precarios y, a menudo, contrarios a los recientes mensajes electorales. De hecho, las mayorías parlamentarias por encima de los 175 escaños (176 son la mitad más uno de los 350 diputados al Congreso, cifra suficiente para no depender de ningún otro color) solo se han alcanzado en cuatro ocasiones en unos comicios generales y difícilmente se repetirán a corto plazo. Las crisis económicas y la irrupción de nuevas corrientes como las surgidas del movimiento 15M desdibujaron el bipartidismo.

En el último medio siglo, solo Felipe Gonzáez (en 1982 y 1986); José María Aznar (2000) y Mariano Rajoy (2011) han logrado más de 175 diputados al Congreso y han gobernado en solitario. Desde entonces, el partido ganador (alternativamente, el PP en tres ocasiones y el PSOE en dos) ha quedado muy por debajo de los 150 escaños.

Tras la muerte del dictador Franco (1975), la Unión de Centro Democrático (UCD) de Adolfo Suárez fue la que condujo la transición durante dos legislaturas hasta que la dimisión del presidente un año antes y la lograda campaña socialista Por el cambio coronaron en 1982 a un joven Felipe González, que dio la mayor marca a un partido en democracia, con 202 diputados. Han pasado tanto tiempo y tantas cosas que aquel primer presidente socialista ha anunciado recientemente su abstención en las elecciones de mañana, en las que el PSOE podría perder el Gobierno en favor de una mayoría formada por PP y la ultraderecha de Vox.

Las mayorías absolutas no parecen cosa de este siglo, de tal modo que a menudo el contexto lleva al votante a elegir en clave estratégica pensando más en las combinaciones de partidos que podrán darse que en su ideología. De ahí los llamamientos al voto útil por parte del bipartidismo o de los partidos bisagra.

En los últimos comicios, hace tres años y cuatro meses, el PP aventajó al PSOE en 14 diputados pero quedó a casi 40 de la mayoría absoluta y la relación con Vox no era la actual. Varios pactos autonómicos (Andalucía, Aragón, Castilla y León y Extremadura) han acercado a Feijóo y Abascal.

En Lleida, la corriente va en otra dirección y si en 2023 el PSC logró un resultado sorprendente las encuestas le dan ahora posibilidades incluso de lograr el tercero de cuatro diputados. Hace tres años los socialistas fueron la primera fuerza en las cuatro provincias catalanas.

La participación tendrá mucho que ver en los escaños que logren los partidos y los bloques. Hace tres años, la participación apenas superó el 60% (el segundo peor registro desde 2016). También subieron los votos nulos y en blanco.