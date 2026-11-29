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El Hierro vivió ayer una jornada de tregua, sin nuevas operaciones de rescate, después de la tragedia ocurrida el viernes al sur de la isla, cuando se rescató un cayuco que había quedado a la deriva con al menos 14 muertos a bordo, mientras continuaba la atención sanitaria a los supervivientes y se desarrollaban los trabajos forenses sobre los cuerpos recuperados.

De los migrantes supervivientes que necesitaron atención médica, el Hospital Nuestra Señora de los Reyes atiende a 20, de ellos 14 ingresados y otros seis en observación en Urgencias, todos estables salvo uno que permanece estable dentro de la gravedad y que será trasladado al hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, en Tenerife. La cifra de ingresos de migrantes es la más alta registrada hasta ahora en el hospital herreño, que dispone de 31 camas instaladas para atender tanto a la población residente como a las personas migrantes.

El hospital de campaña de la Unidad Militar de Emergencias (UME) comenzó a asumir el viernes parte de la atención que hasta entonces prestaba el puesto sanitario avanzado del Servicio de Urgencias Canario (SUC) junto al Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) de San Andrés, con el objetivo de aliviar la carga asistencial del centro hospitalario.

La ONG Caminando Fronteras sostuvo, a partir de la información recabada entre familiares y comunidades de migrantes, que en el cayuco rescatado viajaban unas 120 personas, lo que elevaría a 30 el número de víctimas entre fallecidos y desaparecidos. La portavoz de esta ONG, Helena Maleno, explicó que el colectivo trata todavía de localizar a dos jóvenes malienses y reclamó que los supervivientes reciban atención psicológica adecuada tras una experiencia que, según señaló, los ha dejado en estado de conmoción.