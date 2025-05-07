Castellserà se prepara para la XXI Festa del Perot i l'Alera 2025

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Castellserà ya lo tiene todo a punto para celebrar la XXI edición de la Festa del Perot y l'Alera, un acontecimiento emblemático que tendrá lugar el fin de semana del 10 y 11 de mayo de 2025. Esta fiesta tradicional, que homenajea estas figuras históricas vinculadas al bandolerismo catalán, ofrecerá un programa lleno de actividades culturales, gastronómicas y lúdicas para todos los públicos, convirtiendo el municipio en un auténtico escenario del pasado bandolero.

La programación se iniciará el sábado con la tradicional Caminata de l'Alera, que incluirá una visita a La Guixera y un desayuno popular. Por la tarde, los bandoleros tomarán las calles con el pasacalle de la recauda, donde "atracan" las casas del pueblo, siguiendo la tradición. La jornada continuará con la apertura de una exposición de pinturas en La Panera, la misa cantada con ofrenda a la Verge del Roser, y las danzas populares que incluyen la "Dansa del Perot i l'Alera" y la "Dansa del Batlle" para los adultos, y la "Dansa de casa Tarragona" para los más pequeños. La noche culminará con la representación teatral sobre los famosos bandoleros, una cena en la taberna, una gincana y música en directo con el grupo A Kontra Korrent.

Un domingo lleno de actividades tradicionales y festivas

El domingo 11 de mayo empezará con fuerza gracias a la XXIV Trobada de puntaires en la Plaça del Sitjar, paralelamente al desayuno bandolero que tendrá lugar en la Plaça Major. A partir de las 10:00h se abrirá el mercado de paradistas y productos gastronómicos, ofreciendo a los visitantes la oportunidad de probar y adquirir productos locales de alta calidad.

Durante la mañana, los asistentes podrán disfrutar de una tirada popular de bolos. Los más pequeños tendrán la oportunidad de participar en un taller de circo en el Racó d'Antany, organizado por Improvisto's Krusty Show, una actividad que combina aprendizaje y diversión.

A mediodía, después de las danzas populares, tendrá lugar uno de los momentos más esperados de la fiesta: la entrega del pedernal de honor, que este año reconocerá la trayectoria de la compañía de teatro Campi qui Pugui. En el mismo acto, se entregarán los premios del cartel y de la gincana lingüística, reconociendo así la participación ciudadana en la fiesta.

Festival Petits Bandolers: música y animación para los más jóvenes

La tarde del domingo estará especialmente dedicada a los más pequeños con el Festival Pequeños Bandoleros. En las 17:30h, el grupo Rock per xics ofrecerá un concierto infantil con el espectáculo "El rock és salut", una propuesta musical diseñada para acercar a los niños a este género musical de una manera divertida y educativa.

Posteriormente, el dúo Gorramusca se encargará de animar musicalmente todo el recinto bandolero, creando un ambiente festivo para todas las edades. La jornada y la fiesta concluirán con una sardinada popular acompañada de un concierto a cargo del grupo Inversen Band, que pondrá el punto final a esta celebración tan arraigada a la identidad cultural de Castellserà.



