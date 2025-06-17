IFR y Microsoft organizan en Lleida el Copilot Day

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La consultora tecnológica IFR, en colaboración con Microsoft España, celebrará el próximo jueves 19 de junio el Copilot Day Lleida, un encuentro especializado donde se abordarán las aplicaciones prácticas de la Inteligencia Artificial en el entorno empresarial. La jornada, que tendrá lugar en el Auditorio del Parc Científic de Gardeny de 9:30 a 14:00 horas, está orientada principalmente a organizaciones de Lleida y Huesca interesadas en la transformación digital mediante soluciones de IA.

Durante el evento, profesionales de ambas compañías compartirán experiencias reales sobre cómo Microsoft Copilot está revolucionando la productividad en el ecosistema de herramientas de Microsoft. Los asistentes podrán conocer estrategias innovadoras para optimizar procesos, reducir costes y mejorar la toma de decisiones a través de esta tecnología integrada tanto en Microsoft 365 como en Dynamics 365.

Entre los ponentes destacados figuran Pablo Almirall, director de PYMES de IFR; Magda Teruel, Partner Solution Architect Copilot de Microsoft; y Carles Buil, CEO de IFR, quienes analizarán desde diferentes perspectivas el impacto de esta herramienta en el tejido empresarial.

Copilot Day en Lleida

Inscríbete al Copilot Day Lleida de este enlace Te puedes inscribir a la jornada a través

¿Qué aporta Microsoft Copilot a las empresas?



Microsoft Copilot funciona como un asistente inteligente que se integra perfectamente en las aplicaciones de uso diario para potenciar el rendimiento de los equipos. En el entorno de Microsoft 365, permite generar documentos, correos y presentaciones en segundos, analizar datos complejos en Excel, optimizar reuniones en Teams mediante resúmenes automáticos y crear flujos de trabajo sin necesidad de programación.

En cuanto a Dynamics 365, la herramienta ofrece funcionalidades avanzadas para departamentos comerciales, sugiriendo respuestas a clientes y priorizando oportunidades de venta. También optimiza las estrategias de marketing mediante la segmentación automática de audiencias, mejora la atención al cliente con respuestas rápidas y personalizadas, y agiliza los procesos financieros detectando anomalías en tiempo real.

Beneficios para la competitividad empresarial



La implementación de Copilot en los procesos de negocio supone una ventaja competitiva significativa para las organizaciones. Entre sus principales beneficios destacan el aumento de la productividad en todos los departamentos, la reducción de costes operativos al automatizar tareas repetitivas, la mejora de la experiencia del usuario y el impulso a la innovación mediante la generación de ideas basadas en datos procesados por IA.

Programa del evento



La jornada comenzará a las 9:00 horas con la recepción de asistentes, seguida de una introducción a cargo de Pablo Almirall. A las 9:50 horas, Magda Teruel y Toni Gratacós ofrecerán una sesión sobre cómo incrementar la productividad con Copilot. Tras una pausa para el café, Pablo Almirall explicará la integración de la herramienta con Dynamics 365 Business Central, y posteriormente Carles Buil analizará las perspectivas de futuro de esta tecnología. El evento concluirá con un espacio para consultas y un cóctel de networking.

Las empresas interesadas en conocer de primera mano cómo la Inteligencia Artificial está transformando la gestión empresarial tienen una cita ineludible el próximo 19 de junio en el Parc Científic de Gardeny de Lleida, donde podrán descubrir aplicaciones prácticas de esta tecnología en áreas como productividad, finanzas, ventas y logística.