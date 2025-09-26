Programa de luxe per debatre sobre l’aigua a les 'Jornades per a l’excel·lència' els dies 3 i 4 d'octubre a Esterri d'Àneu
El president Illa les obrirà i la cloenda la faran el ministre de Medi Ambient d’Andorra, Guillem Casal, i la síndica d’Aran Maria Vergés
Cap altre esdeveniment ha aconseguit aglutinar als principals responsables de la gestió hídrica i destacats experts internacionals
Les Jornades per a l’excel·lència de 2025 comptaran amb un programa de luxe que permetrà escoltar els dies 3 i 4 d’octubre a Esterri d’Àneu als principals responsables de la gestió de l‘aigua del país i experts internacionals. Cap altre esdevenient ha aconseguit aglutinar aquest cartell que ha de permetre reflexionar sobre la gestió de l’aigua, en especial atenció al Pirineu, i aportar solucions per a uns usos sostenibles en el futur.
El programa està enllestit i ja es pot confirmar que les Jornades per a l’excel·lència les inaugurarà el president de la Generalitat, Salvador Illa. I la cloenda anirà a càrrec del ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia del Govern d’Andorra, Guillem Casal, i de la Síndica d’Aran, Maria Vergés.
Les Jornades sumaran una quarantena de ponents en una dotzena de taules rodones i presentacions durant els dos dies en un gran esforç organitzatiu que omplirà el pavelló poliesportiu d’Esterri d’Àneu, amb una àmplia representació d’alcaldes I regidors de les comarques de muntanya, així com de representants d‘un ventall molt extens de sectors vinculats a la gestió de l’aigua.
Entre les autoritats que participaran de l’esdeveniment a Esterri d’Àneu destaquen Jordi Sargatal, secretari de Transició Ecològica del departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat; Francisco Lombardo, president del Fòrum de l'Economia de l'Aigua i ambaixador del Pacte Climàtic Europeu; el director de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), Josep Lluís Armenter; Silvia Ferrer, directora del departament de Medi Ambient i Sostenibilitat del Govern d’Andorra; Sarai Sarroca, directora del Servei Meteorològic de Catalunya; Juli Fernández, secretari d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya i Carles Ruiz, president de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC). També hi serà Xavier Gispert, director general de Regadius i Espais Agraris.
El programa inclou experts com Ramon Folch, doctor en biología, socioecòleg i exconsultor ambiental de la UNESCO i del consell d'administració d’Aigües de Barcelona. També Antoni Juan Palau, professor i membre de recerca del departament de Química, Física i Ciències Ambientals i del Sòl de la Universitat de Lleida (UdL).
Directament vinculats a la gestió hídrica i energètica serà clau la participació d’Enric Brazis, director general d'Endesa Catalunya; d’Albert Moles, director general de Forces Elèctriques d'Andorra (FEDA) i d’Arcadi Castilló, geògraf i president de l’Associació Pirineus Watt. Igualment, destaca la presència de Miquel Galvarriato, president d’Aigües del Segarra Garrigues, i Oriol Mas, director territorial de Catalunya d’Aigües de Barcelona (AGBAR).
Del món empresarial intervindran Ferran Goya, director general de Serveis i Equipaments de Muntanya (SEMSA); Miquel París, president de Genebre Group; Gerard Estrella, director de Serveis Tècnics de Caldea d’Andorra, i Eisharc Jaquet, CEO y cofundador de la empresa Arantec Enginheria, així com Eloi Planes, president de Fluidra.
Finalment, i no menys important, es debatrà sobre diversos usos de l’aigua, com és l’esportiu i ha confirmat la participació Alejandro Blanco, president del Comitè Olímpic Espanyol (COE), a més de Lluís Rabaneda, vicepresident de la Federació Internacional de Piragüisme (ICF), i Gerard Figueras, exsecretari general de l’Esport de la Generalitat de Catalunya.
Les Jornades per a l’excel·lència celebren enguany la dotzena edició amb el títol “Els reptes de l’aigua. La gestió per a un demà sostenible” i tindran lloc al pavelló poliesportiu d’Esterri d’Àneu els dies 3 i 4 d’octubre. No obstant, al mes de setembre ja es va celebrar una jornada prèvia a Andorra i al novembre n’hi haurà una de posterior a la Val d’Aran. Aquestes dues sessions són fruit dels acords de col·laboració que l’organització de les Jornades manté amb el Govern d’Andorra i el Conselh Generau d’Aran.