Vithas Lleida, premiado como mejor hospital en procesos quirúrgicos en los Best Spanish Hospital Awards 2025

En la imagen, el equipo de procesos quirúrgicos mostrando con orgullo el galardón obtenido a su trabajo.Vithas Lleida

El Hospital Vithas Lleida ha sido distinguido en la edición 2025 de los Premios BSH – Best Spanish Hospitals Awards, en la categoría de hospitales privados básicos – procesos quirúrgicos. Este galardón reconoce a los centros hospitalarios que destacan por sus resultados clínicos, eficiencia y compromiso con la mejora continua, a partir del análisis de más de 3.000 indicadores asistenciales y de gestión.

“Este premio refleja el trabajo diario de nuestros profesionales y la consolidación de una cultura basada en la seguridad, la calidad y la excelencia quirúrgica. Es el resultado de un esfuerzo colectivo que sitúa al paciente en el centro de todas nuestras decisiones”, ha destacado Jorge Rodríguez, director asistencial del Hospital Vithas Lleida.

El reconocimiento llega tras años de apuesta por la modernización de procesos, la formación continua del equipo y la incorporación de tecnología avanzada, todo ello con un objetivo claro: ofrecer una cirugía segura, eficiente y con resultados excelentes para los pacientes.

Un premio que mide la calidad con datos

Los Premios BSH, organizados por la consultora Higia Benchmarking junto a ASHO, analizan el desempeño de hospitales públicos y privados de toda España a partir de indicadores objetivos que valoran la calidad asistencial, la adecuación de las prácticas clínicas y la eficiencia en la gestión de recursos.

En esta edición participaron 149 hospitales de 15 comunidades autónomas, lo que convierte el galardón en una referencia nacional de excelencia.

Dentro de este marco, el Hospital Vithas Lleida ha sobresalido en la categoría de procesos quirúrgicos, que evalúa aspectos clave como:

· Resultados clínicos ajustados al riesgo.

· Seguridad del paciente durante y tras la intervención.

· Adecuación de estancias hospitalarias y tiempos quirúrgicos.

· Reingresos y complicaciones postoperatorias.

· Coordinación entre quirófano, hospitalización y seguimiento ambulatorio.

Este análisis se basa en una comparación equitativa con otros hospitales de la misma tipología y volumen, lo que otorga al premio un alto valor técnico y comparativo.

Vithas Lleida, referente regional en cirugía y calidad asistencial

El Hospital Vithas Lleida ha desarrollado en los últimos años un modelo asistencial centrado en la integración de la seguridad quirúrgica dentro de su cultura corporativa. Desde la implantación del chequeo de seguridad quirúrgica hasta la mejora del circuito del paciente pre y postoperatorio, el hospital ha logrado reducir la variabilidad clínica y aumentar la satisfacción de los pacientes intervenidos.

Además, ha impulsado nuevas líneas de trabajo multidisciplinar en áreas como traumatología, cirugía general, urología y ginecología, reforzando la coordinación entre profesionales y garantizando una atención continua desde la consulta hasta el alta.

“El premio BSH nos anima a seguir avanzando. La cirugía no es solo técnica y precisión; es también empatía, planificación, trabajo en equipo y cultura de seguridad. Esa es la verdadera fortaleza de Vithas Lleida”, añade Rodríguez.

Sobre los Premios BSH

Los Best Spanish Hospitals Awards (BSH) son organizados por Higia Benchmarking y ASHO, y se han consolidado como una de las principales referencias en evaluación hospitalaria en España. Se basan en el análisis del sistema BS3 Benchmarking Sanitario 3.0, que compara resultados reales entre hospitales de tipología similar y premia la excelencia en función de indicadores objetivos y verificables.

Sobre Vithas Lleida

El Hospital Vithas Lleida, perteneciente al grupo sanitario Vithas, cuenta con un equipo multidisciplinar de profesionales altamente cualificados y tecnología médica de última generación. Su modelo asistencial se basa en la atención personalizada, la calidad clínica y la mejora continua de los resultados, con el paciente siempre en el centro.

El hospital dispone de unidades especializadas en cirugía general, traumatología, urología, ginecología, oncología y otras áreas clave, consolidándose como uno de los principales referentes sanitarios privados en la provincia de Lleida.