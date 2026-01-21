Aramunt, capital de l'oli de muntanya amb la 3a Fira d'Oli del Pirineu el 7 i 8 de febrer
El poble del Pallars Jussà acull una trobada clau per a la innovació agrària i la divulgació del patrimoni oleícola, amb activitats tècniques i degustacions
Aramunt, al cor del Pallars Jussà, es prepara per acollir la tercera edició de la Fira d'Oli del Pirineu els dies 7 i 8 de febrer. Aquesta cita anual consolida el municipi com a referent indiscutible de l'oli de muntanya, impulsant la innovació agrària i la valorització del patrimoni oleícola local. L'esdeveniment ofereix una programació diversa, dirigida tant a professionals del sector com al públic general, combinant sessions tècniques amb activitats divulgatives i gastronòmiques.
La trobada, que s'ha establert com un punt de referència, busca fomentar el coneixement i la promoció de l'oli produït en zones d'altitud. La seva estructura dual permet abordar des de les últimes tendències en tecnologia agrícola fins a la celebració de la cultura i la tradició lligades a l'olivera. Aquesta aproximació integral subratlla la importància de l'oli de muntanya com a motor econòmic i cultural per a la regió.
Jornades Tècniques i Presentacions
La programació de la fira s'iniciarà el dissabte, 7 de febrer, amb una sèrie de jornades tècniques al local social del Molí d'oli d'Aramunt. Durant el matí, l'espai dedicat a l'oli, l'empresa i la innovació acollirà una xerrada informativa sobre la detecció automàtica de la qualitat de les olives mitjançant intel·ligència artificial, un avenç significatiu per al sector. A la tarda, es durà a terme la presentació oficial de la tercera Fira d'Oli del Pirineu, amb la participació de representants institucionals del territori, seguida de la presentació del llibre "Oli de Muntanya. La tradició i la cultura oleícola al Pallars". Aquesta obra posa en valor la història, el paisatge i la cultura de l'olivera al Pallars.
La jornada de dissabte també inclourà una formació PATT centrada en la poda de l'olivera, organitzada per l'Escola Agrària del Pallars. Aquesta activitat, que comptarà amb una benvinguda institucional i una xerrada tècnica a càrrec de l'especialista Tomàs Llop, es clourà al vespre, oferint coneixements pràctics als participants.
Fira Oberta al Públic i Activitats Gastronòmiques
El diumenge, 8 de febrer, la fira obrirà les seves portes al públic general amb la celebració de la Fira d'Oli del Pirineu a la carpa firal. Els visitants podran explorar diverses parades que oferiran oli, maquinària agrària, productes agroalimentaris, publicacions locals i artesania. Al llarg del matí, s'oferirà un esmorzar de fira amb degustació de l'oli de temporada i animació, creant un ambient festiu.
A més, l'Associació de Productors d'Oli del Pallars organitzarà un tast d'olis de varietats locals al Molí d'oli d'Aramunt, una oportunitat única per descobrir la diversitat dels olis de la regió. La programació es complementarà amb una mostra castellera, un vermut concert i el dinar de fira, consolidant l'aspecte cultural i social de l'esdeveniment.
Experiència Familiar i Patrimoni
Durant tot el matí de diumenge, el Molí d'oli d'Aramunt celebrarà una jornada de portes obertes, permetent als assistents conèixer de prop el procés d'elaboració de l'oli. Per als més petits, s'organitzaran jocs tradicionals per a la canalla, assegurant l'entreteniment familiar. Un servei de bar estarà disponible a l'espai firal per a la comoditat dels visitants.
La Fira d'Oli del Pirineu es configura, així, com una proposta que fusiona coneixement, territori i experiència gastronòmica, convidant a descobrir l'oli de muntanya i el seu profund vincle amb el paisatge i la cultura del Pirineu. Aquesta edició promet ser un punt de trobada essencial per al sector oleícola i per a tots els amants de la cultura pirinenca.