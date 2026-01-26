Grupo Vall Companys, Top Employer 2026: crecer desde dentro, con las personas en el centro

Publicado por Ofert per Grup Vall Companys Creado: Actualizado:

El Grupo Vall Companys ha sido reconocido por sexto año consecutivo con la certificación Top Employer 2026, un distintivo internacional otorgado por el Top Employers Institute que reconoce a las organizaciones con las mejores prácticas en gestión de personas. Este reconocimiento consolida un modelo basado en el desarrollo del talento interno, la proximidad con los equipos y una visión de largo plazo que sitúa a las personas como eje central de la estrategia empresarial.

Estímulos Impulsamos carreras profesionales diversas a través de la movilidad interna, la formación y el acompañamiento.

La certificación avala una manera de hacer que combina estabilidad, oportunidades reales de crecimiento profesional y un entorno de trabajo que fomenta la confianza, la participación y el bienestar integral. Un enfoque que se construye día a día a través de trayectorias profesionales diversas, pero con un denominador común: crecer dentro del Grupo.

Un modelo que acompaña el talento a lo largo del tiempo

El Grupo Vall Companys ha consolidado una propuesta de valor al empleado que permite a las personas evolucionar profesionalmente sin necesidad de cambiar de organización. La movilidad interna, la formación continua y la posibilidad de asumir nuevos retos son elementos clave de un modelo que apuesta por hacer crecer el talento desde dentro.

"Es un privilegio trabajar en un entorno donde las personas confían en ti, te inspiran y te impulsan a ser mejor cada día."

Un ejemplo de este recorrido es el de Mònica Orasan, actualmente en el área de Desarrollo de Negocio de Zyrcular Foods. Incorporada al Grupo el verano de 2016 como recepcionista mientras estudiaba Administración y Dirección de Empresas, lo que tenía que ser un trabajo temporal se convirtió en el inicio de su carrera profesional. Después de pasar por el departamento de exportaciones, se sumó en 2020 a Zyrcular Foods desde sus inicios, participando activamente en el crecimiento del proyecto.

Compromiso La conciliación, el trato humano y el bienestar son pilares clave del modelo reconocido como Top Employer 2026

Personas, proximidad e impacto real

La cultura del Grupo se fundamenta en el trato humano y la proximidad con los equipos. Esta manera de entender la gestión de personas toma una dimensión especialmente relevante en entornos operativos, donde el acompañamiento directo y el conocimiento del día a día marcan la diferencia.

"Formar parte de un proyecto con impacto real en tantas familias y comunidades genera responsabilidad, pero también mucho orgullo."

Así lo explica Carina Colell, responsable de Desarrollo y Gestión de Personas en Transegre. Incorporada al Grupo Vall Companys el año 2013, formó parte durante casi una década del equipo de personas de la central del Grupo antes de asumir el reto de liderar esta área directamente en planta. Un cambio que le ha permitido vivir de cerca la realidad de los equipos y reforzar una visión más humana de la gestión.

Conciliación y confianza como ejes del bienestar

La conciliación laboral y personal es uno de los pilares del modelo de personas del Grupo Vall Companys. La flexibilidad, la confianza y la empatía forman parte de una manera de trabajar que entiende que detrás de cada profesional hay una realidad personal diferente.

En este sentido, Carina Colell destaca que la conciliación es uno de los puntos fuertes del Grupo especialmente en etapas vitales exigentes, y subraya que esta confianza se traduce en autonomía, mejor organización y un clima laboral que favorece el bienestar y el compromiso de los equipos.

Aprendizaje, prevención y mejora continua

El desarrollo profesional también se articula a través del aprendizaje constante y la participación en proyectos transversales que refuerzan la cultura corporativa. Es el caso de Gemma Massana Cosialls, técnica en Vall Companys SAU, incorporada en septiembre de 2020.

"Lo que más valoro es poder contribuir directamente al bienestar y la seguridad de las personas, en un entorno de confianza y colaboración."Alba Pifarré

Especialista en Prevención de Riesgos Laborales, actualmente es la responsable de Bienestar y Prevención Laboral, coordinando el sistema preventivo de las cinco fábricas de piensos del Grupo. Su recorrido ejemplariza un crecimiento progresivo basado en el conocimiento de los centros, la asunción de nuevas responsabilidades y la participación activa en proyectos que impulsan la cultura de la seguridad

Un proyecto compartido con visión de futuro

Estas trayectorias reflejan un modelo de gestión de personas que apuesta por la mejora continua, el desarrollo profesional y el bienestar integral. Un modelo que ha permitido en el Grupo Vall Companys consolidarse como un Top Employer de referencia y construir un proyecto empresarial sólido, compartido y sostenible, donde las personas no sólo trabajan, sino que crecen.